情人節親密接觸注意HPV風險　男女都應定期篩檢、預防感染

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HPV會導致子宮頸癌 台灣常見有4型人類乳突病毒（HPV）是造成子宮頸癌的罪魁禍首，傳染途徑多為性接觸傳染，目前已知約有40種人類乳突病毒型會感染肛門及生殖區的皮膚、黏膜，約有17種高危險型別與子宮頸癌相關，其中第16、18、52、58型，是台灣較常見的高危險型別。
除此之外，第6、11型屬於低危險型別，會引起尖形濕疣（俗稱菜花）。民眾多認為只有女性會感染人類乳突病毒，但事實上不論男女都會感染。
HPV感染不分男女 雙方都應重視預防保護根據國際研究，美國男性罹患HPV的比例已經高於女性，且約每2人就有1人感染HPV。而根據癌症基金會統計也發現，男性終其一生的感染機率高達91.3％，超越女性的84.6％。
美兆健康管理機構表示，雖然感染人類乳突病毒後，病毒可潛伏在身體內高達5－10年之久，且多數可藉著自身的免疫力被清除，但男性一旦感染不易產生抗體、不易清除病毒且重複感染機率較高，篩檢也不易，因此更須特別注意。
此外，有研究統計顯示，高達一半以上的婦女皆不可避免地會感染HPV，而重複感染更會提高罹患子宮頸癌的機率，若家族中有子宮頸癌相關病史，罹患子宮頸癌的機率也會提高。
再加上，HPV感染不只與子宮頸癌有關，不論男女都會提升其他癌症的發生機率，可能會引發其他的疾病影響健康，因此兩性都有責任共同防治HPV感染，從疫苗預防接種、定期篩檢做起，獲得完整的保護，守護彼此的健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57142
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