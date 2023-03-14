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情人節獨看《高潮》　郭書瑤自爆「性需求」：最近很想

▲情人節獨自看《高潮速成班》，郭書瑤自爆性需求。（圖／記者陳明中攝影）
▲情人節獨自看《高潮速成班》，郭書瑤自爆性需求。（圖／記者陳明中攝影）

記者黃雅琪/台北報導

資深影后艾瑪湯普遜主演的電影《高潮速成班》，今（14）日白色情人節舉行首映會，人氣女星郭書瑤受邀出席，被問及有性需求時如何解決，郭書瑤坦言本身需求量不大：「有對象時比較有，沒有對象的時候，根本不會想到這件事情。」她還補充：「最近很想（要有），但是沒得想。」

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▲情人節獨自看《高潮速成班》，郭書瑤呼籲女性愛自己。（圖／記者陳明中攝影）
▲情人節獨自看《高潮速成班》，郭書瑤呼籲女性愛自己。（圖／記者陳明中攝影）
郭書瑤表示：「今天白色情人節特地來看《高潮速成班》還蠻有意義的，除了提醒自己也提醒廣大女性們，在愛別人之外更要記得愛自己！更要愛自己的身體，就像女主角艾瑪湯普遜說的，這個社會隨時都在提醒女人妳得身材不夠好，但不是這樣的，每一個女人，不論妳是高矮胖瘦，都要相信自己的美，有完美的自信才能有美好的性。我很欣賞女主角，步入60歲還能正視自己的性需求並勇敢去追求，這也是一種愛自己的方式。」

▲奧斯卡影后艾瑪湯普遜（右）主演《高潮速成班》，演繹喪夫的女子聘請鮮肉性工作者，因而彌補從未獲得性滿足的缺憾。（圖／CATCHPLAY＋提供）
▲奧斯卡影后艾瑪湯普遜（右）主演《高潮速成班》，演繹喪夫的女子聘請鮮肉性工作者，因而彌補從未獲得性滿足的缺憾。（圖／CATCHPLAY＋）
未來是否有考慮演出大尺度作品，郭書瑤認為只要劇情有意義，她也有意願出演。《高潮速成班》劇情描述，一名62歲退休教師南西，除了先生之外，從未有過其他性伴侶或嚐過性高潮。丈夫過世後，她決定展開前所未有的冒險，請來年輕迷人的性工作者里奧，兩人在建立起身體與生命的親密關係。《高潮速成班》3月15日於CATCHPLAY+ 影音平台獨家上架。

▲奧斯卡影后艾瑪湯普遜（右）一口答應演出《高潮速成班》，在片中與鮮肉演員達里爾麥柯馬克有大量對手戲。（圖／CATCHPLAY＋提供）
▲奧斯卡影后艾瑪湯普遜（右）一口答應演出《高潮速成班》，在片中與鮮肉演員達里爾麥柯馬克有大量對手戲。（圖／CATCHPLAY＋）

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