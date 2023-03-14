【失能照護】「這些」可能影響植物人甦醒　甦醒後還要注意！應避免再退化成植物人

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如何判斷植物人「甦醒」？ 哪些因素會影響甦醒？植物人有呼吸、心跳等生命徵象，雖然沒有意識、無法活動，但若獲得良好照顧可以維持生命，甚至可能甦醒過來。不過，所謂的「甦醒」是什麼？什麼樣的狀態才算是甦醒呢？
許心馨社工表示，國外會使用醫療儀器偵測腦波來了解患者的狀態，因為有時患者甦醒了，但肢體受限嚴重沒有太明顯的表現，不過台灣在這部分並沒有太多的琢磨，對機構而言，個案如果有意識即使無法活動、意識混淆，都算是甦醒的案例。
從植物人狀態醒過來的個案其實相當少，而且甦醒的原因很難判斷。黃承勇、許心馨社工提到，目前只能從背後因素去推估，像患者變成植物人的年齡、原因，以及環境、營養狀況等，都有可能影響個案甦醒。
年紀較輕的個案，康復得較快、較好，甦醒的機會也較大。而不同的造因也有可能會影響植物人甦醒，許心馨社工指出，車禍、中風等都有可能使人變成植物人，但大部分甦醒的案例以車禍因素為多，中風、疾病的甦醒案例相較之下較少。
而環境、營養狀況也有可能會影響甦醒，許心馨社工分享到，過去曾有個案在家中照顧，當時評估個案意識狀態，發現個案對疼痛刺激完全沒有反應，但進入機構照顧後沒幾個月，眼睛開始會追視，甚至會想伸手拿東西。
經過社工評估後發現，這名個案在家中照顧時刺激較少，再加上有營養不足的問題，才導致精神狀態不佳，黃承勇社工表示，在照顧上，環境的刺激、飲食狀況都有可能影響個案意識甦醒，或是影響個案甦醒後的表現反應。
甦醒後就能立即正常生活？ 不！「這些」還可能導致退化植物人甦醒個案少，許多人將甦醒稱為「奇蹟」，但奇蹟降臨後，其實沒辦法立刻回歸正常生活，患者長期臥床再加上後遺症影響，需要進行許多復健、訓練。此外，黃承勇社工指出，每個個案情況不同，能恢復到什麼程度也很難有一定的答案。
而個案的個人意願、心理因素等也都有可能影響復建效果，許心馨社工提到，有個案甦醒後返家，家人積極照顧，每天帶個案去醫院復建，但因為復健過程太辛苦，決定暫停復建，當社工再前往家中關懷時發現，不到一年的時間這名個案又退化成植物人的狀態。
甦醒後積極復健才能避免退化，此外，甦醒後的患者若是出現退化情形，也有可能是因為又發生小中風導致的，許心馨社工提醒，如果患者意識狀態、功能退化，應前往醫院重新評估，進一步就醫、檢查才是最重要的。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57044
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