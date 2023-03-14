情人節別挑錯巧克力！戀愛達人揭秘5種巧克力「挑選3攻略」：選對純度、糖量、熱量不怕女友變胖

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黑巧克力：建議挑選純度大於70％以上者，含有較多的鎂、可可多酚等營養，具有護心血管及舒緩焦慮的好處，也較能減少精製糖的攝取。但Oliver提醒，情人節仍要記得適量吃巧克力，因為黑巧克力的熱量也不低，每100公克有594大卡，一片約50克的巧克力磚有297大卡，比一碗飯還多一點熱量。
牛奶巧克力：每100公克的熱量為546大卡，成分除了可可膏（粉）、可可脂以外，還多了奶粉，雖然名字具有「牛奶」兩字，但因巧克力含有草酸，會抑制鈣質的吸收，所以Oliver提醒大家不要指望靠牛奶巧克力來補鈣，要補鈣建議還是喝牛奶最有效。
白巧克力：相較於黑巧克力與牛奶巧克力，白巧克力少了可可膏（粉），只有可可脂，事後再添加奶粉及糖所製成，而部分商家會用棕櫚油等植物油取代可可脂，其品名就會標上「代可可脂」，每100公克熱量為576大卡。
堅果巧克力：別以為吃堅果就比較健康，堅果屬於堅果及油脂類，每100公克熱量為591大卡。
酒心巧克力：每100公克酒心巧克力為436大卡，且多半帶有2.5％以上的酒精，甚至也有些使用烈酒，所以吃一、兩顆即有酒測違規超標的可能，建議食用後不要開車上路。
挑選建議
1.看清成分標示
選巧克力光知道純度可不行，還要看成分中可可膏或可可粉、可可脂是否列於前面，成分含越多者，排序越前面，Oliver提醒男友們，盡量不要挑第一個成分即砂糖者。
2.挑糖量少的
世界衛生組織建議每日糖攝取量不應該高於總熱量的5至10%，如果以2000大卡做為計算，即糖量攝取不應該超過25至50公克。
3.挑小包裝
避免直接買一大塊巧克力磚來吃，如果買了可以切割成小片分次食用。
本文經 臉書粉專《好食課》授權報導
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