運動健身結合AI夯　國際運動及健身展規模增2倍

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全球運動產業商機超過5000億美元外貿協會秘書長王熙蒙表示，根據Research and markets統計，去年全球運動產業商機超過5000億美元，預估2026年更將超過7000億美元，年複合成長率達9%，發展潛力無窮。
今年展覽吸引國際多個重要運動健身組織如世界體育用品工業聯盟（WFSGI）、歐洲體育用品產業聯合會（FESI）及新加坡健身聯盟等高層代表亦來台交流，共逾50國、近700名國際買主預登觀覽。且此次與「台北國際自行車展」同期展出，截至目前兩展合計已獲來自90個國家、4000名國際買主預登。
▲NPC Worldwide健美運動員代表王翔（右）體驗AIFIT全自動化離心智能訓練機。
聚焦運動健身、永續生活與智慧科技本屆策展亮點在於特別模擬水上運動、戶外露營、室內健身、親子共遊等體驗；國內知名健身器材大廠喬山、岱宇皆參與展出的「Sports Tech運動科技專區」，展示智慧健身器材，導入AI、大數據分析、雲端運算應用等技術；「All-Age Fitness全齡體能專區」，展出兒童遊具、銀髮族健身房等產品，發展全齡照護，以常健取代長照之新生活方案。
最新特色健身器材包括AIFIT全自動化離心智能訓練機，以AI智能科技結合數位配重模組，提供自動控制的離心運動訓練，增肌效益加倍；還有iCareGym iCG智能健身是全世界第一套以Alot概念，首創將健身器材連結生理量測結果的鍛鍊器材。
展覽期間除了健身工廠主辦NPC Worldwide國際健美賽事，還有全台首創「網紅數位運動擂台賽」，由8位知名運動KOL與選手進行智慧運動地墊、平衡板、划船及射擊等數位運動競賽。
另外，產官學合作聯手陽明交通大學產業加速器運動新創業者參與，以及台灣師範大學與國科會合作「擴大運動科學研究能量與成果橋接計畫」展示成果，呈現台灣運動產業新創力量。
台灣體育用品工業同業公會理事長楊惟超表示，台灣體育用品產業於國際創造優異銷售成績，孕育許多「隱形冠軍」；且運動科技智慧穿戴裝置連7年位居國際健身趨勢前3名，期盼新興運動科技創造多元產業商機。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57148
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