歐洲商會友善家庭聯盟高峰會　呼籲各界攜手共同打造友善家庭職場

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▲歐洲商會（ECCT）友善家庭聯盟（FFA）3月14日首次舉辦「2023友善家庭聯盟高峰會」，眾多企業代表齊聚一堂，為台灣低出生率、高齡化人口及人才短缺等困境，提出建言，尋求可能的解決方案。圖／歐洲商會友善家庭聯盟提供
默克醫療保健事業體台灣總經理暨默克香港與澳門董事長，同時亦為歐洲商會友善家庭聯盟聯合主席余文慧Boonhuey Ee演講討論「永續人口和永續經濟」議題。她表示：「ESG 的『S』聯繫企業和社會之間的發展，並影響未來的社會經濟成長、企業與國家永續。默克與友善家庭聯盟的攜手倡議，友善家庭政策能有效地嘉惠僱主與員工。歡迎各企業夥伴加入友善家庭聯盟，共同為國人打造兼顧家庭和事業的環境，以促進人才發展及提升生育率，進而邁向社會各層面的永續與繁榮。」
本高峰會議亦邀請國家發展委員會副主委施克和，以及衛福部政務次長李麗芬，發表關於「台灣永續發展面臨的人口挑戰」及「推動人口增長的家庭友善政策」演說，共同為台灣成為友善家庭職場環境盡份心力。
這場高峰會的舉辦正值台灣的關鍵時刻。2022年，台灣已連續三年出現人口下降現象，出生率再創新低，死亡率則創下新高，預估到2025年，台灣65歲以上老年人口將佔總人口的五分之一，成為超高齡社會。在提供育嬰假、兒童照護、勞動標準和工作場所政策、生殖保健、老年照護，以及促進工作與家庭生活的平衡發展等方面，歐洲國家和企業為全球的領導者，透過與歐洲分享經驗，友善家庭聯盟期望促進政府、企業和非政府組織之間的合作，一同打造更友善的家庭職場環境。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57147
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