年長者禁不起大手術？　經導管主動脈瓣置換手術免開胸

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當出現「這些症狀」 代表進入心臟衰竭張睿智主任表示，主動脈瓣膜狹窄會有三個症狀，一是「頭暈」，由於瓣膜狹窄，使得心臟供血到腦部的流量不足，造成腦部的灌流出現問題，便會突然頭暈，且有時可能說話到一半有昏厥的情形。第二常見症狀，是病人感到「胸悶」、胸口緊緊的吸不太到氣，甚至出現明顯的壓迫感。而嚴重的心臟瓣膜狹窄，會進展成「心臟衰竭」，屆時恐怕不只有頭昏、胸悶的症狀了，患者會出現喘不過氣、四肢嚴重的水腫等情況，除了嚴重影響生活以外，平均壽命僅剩兩年。
主動脈瓣膜置換開心手術需開胸 患者害怕、醫師壓力也甚大張睿智主任觀察到，在花東仍有不少患者，等到心臟衰竭了才就醫，他強調，輕微主動脈瓣膜狹窄，可使用藥物治療，但若已出現1-2個症狀，甚至是中重度以上的主動脈瓣膜狹窄，建議進行主動脈瓣膜置換，不過，開心手術須將心臟停跳，並使用體外循環系統，「原本心臟一直跳動，是無法置換瓣膜的，因此要把心臟的血液接到體外循環系統，才可讓心臟停下來，進行瓣膜置換，也包括開胸，把心包膜、心臟切開後，修剪壞掉的瓣膜，置換新的人工瓣膜，後續再進行縫合，重新讓心臟跳起來。」
主動脈瓣膜置換開心手術，由於手術視野較寬闊，若現場發現患者有結構問題時，可及時調整手術方式，這是開胸手術的優勢，然而一場手術要耗時三至四小時，加上需要使用人工心肺機，這樣的手術對患者身體也會造成比較大的負擔，手術復原期也較長。
對患者而言，聽聞要開胸、要接人工心肺機，常常感到恐懼，可能因此放棄治療，所幸現有新一代的「經導管主動脈瓣置換手術」，可免於開胸、裝設人工心肺機。
經導管主動脈瓣置換手術 免開胸、手術時程不到一小時張睿智主任表示，「經導管主動脈瓣置換手術的發明，對於治療，可謂跳脫到下一個世代。」由於不再經過人工心肺機進行體外循環，可降低後續可能產生的併發症，而開心手術，需耗時三至四個小時，再加上前置作業，及後續整理等等，約需5、6小時，但若進行經導管主動脈瓣置換手術，因為不用打開胸腔，也不用接體外循環系統，「真正手術時間，大部分為四、五十分鐘左右，最久就是一小時半。」經導管主動脈瓣置換手術較耗時之處，是進行X光定位，以精準定位瓣膜的位置，這是由於經導管主動脈瓣膜置換術是在人體內進行，醫生肉眼見不到，必須靠X光精準定位，來完成手術。
符合四大條件 患者可使用健保給付經導管主動脈瓣膜置換術已有健保給付，患者須符合四大給付條件，張睿智主任表示，包括：一、患者有第二級到第四級的心臟衰竭症狀；二、以超音波判定心臟瓣膜已嚴重狹窄；三、由兩位心臟外科醫師判斷患者不適合進行開胸手術；四、預期患者接受手術後，未來能存活約1年以上。透過精密的檢查，醫療團隊可協助主動脈瓣膜狹窄的患者確認是否符合健保給付的條件。
花蓮慈濟為花東唯一醫學中心 吸引不少西部、海外患者慕名而來花蓮慈濟醫院，是花東地區唯一一家醫學中心，張睿智主任表示，花東地區早期因為交通並不方便，對於患者而言，必須翻山越嶺到北部，才能享有先進、豐富的醫療資源，「但現在因為有花蓮慈濟醫學中心，院內提供高水準的醫療環境，包括引進最新的手術室、設備，患者再也不用跋山涉水到北部、西部。」
甚至有很多患者，是遠從西部、或是海外慕名而來，這源自於花蓮慈濟醫院不論於醫療水準、團隊照護模式、設備的更新，早已不亞於西部的醫院，尤其花蓮慈濟醫院相當注重慈濟人文，因此不論術前、術中、術後都設置相當大的團隊進行照護，醫護「視病猶親」的態度，讓患者足以安心、放心接受治療。
張睿智主任提醒，若出現「頭暈」、「胸悶」、「喘不過氣」或「四肢嚴重水腫」等疑似症狀，您可能就是患有主動脈瓣膜狹窄的病人，千萬要及早到心臟外科門診就醫、檢查，因為當心臟負擔越來越重，甚至嚴重到已經跳不動，再來進行手術時，患者的恢復狀況恐怕不佳，因此，及早發現、及早治療，避免主動脈瓣膜狹窄釀成嚴重併發症。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56687
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