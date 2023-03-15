子宮良性腫瘤恐致不孕　一次看有哪些「治療新選擇」

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肌瘤、肌腺症成因不明 嚴重症狀建議手術治療臺北市立聯合醫院和平婦幼院區婦產科主任陳敬軒表示，肌瘤與肌腺症的確切成因目前尚未明朗，目前已知病灶組織會受女性荷爾蒙刺激成長，因此大多數的病患30歲以後才開始有明顯症狀，待雌激素與黃體素停止分泌後病灶就會慢慢萎縮。
若是更年期的婦女可以採用藥物保守治療，等待停經後肌瘤與肌腺症的問題便會漸漸消失。育齡婦女如果有嚴重經痛、經血過多造成貧血、腫瘤生長速度太多、壓迫症狀產生困擾、不孕或是有懷孕合併症的情形就會建議手術治療。
欲懷孕婦女 建議傳統開腹或消融手術陳敬軒說明，近年來因為平均生育年齡增加，越來越多想要懷孕的婦女被肌瘤或肌腺症問題所困擾。而目前傳統手術方式有腫瘤切除與子宮切除等兩種，依傷口種類可分為開腹手術與內視鏡手術兩種；新型態消融手術則可分為超音波消融與微波消融等方式。
一般而言，有接受過子宮手術的孕婦會建議剖腹產。對於欲懷孕患者，醫師建議進行傳統開腹切除手術，因之後懷孕可從先前傷口處剖腹生產，且子宮破裂的風險較內視鏡手術低；消融手術則是採用高能量殺死腫瘤細胞，比較不會破壞正常組織，對於有相關問題的育齡婦女而言是另一個治療選擇。
醫病共享決策 找到最適合治療方式陳敬軒提醒，關於個別子宮腫瘤的治療方式，需依腫瘤大小、位置、數目、型態而決定。在肌瘤與肌腺症的治療方面，建議與醫師深度溝通，進行醫病共享決策，達成最佳可行之治療方法。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57031
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