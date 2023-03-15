「那邊腫起來」恐是疝氣惹禍！發現太晚恐致命　2類人好發

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疝氣發生不分年齡 嬰兒及老年人最常見臺中榮總嘉義分院泌尿外科主治醫師林佳達指出，「疝氣」俗稱墜腸，是指腹腔內的腸子跑到腹腔外，最常見的就是腹股溝疝氣，觸診時可在腹股溝(即鼠蹊部處)摸到一團腫塊，肚子用力時會變大一些，平躺時多半會縮回去。
林佳達醫師補充，疝氣發生不分年齡，但最常見於嬰兒及老年人，分別有7%及8%的好發率，但嬰兒及長者形成疝氣的原因各有不同，嬰幼兒主要是有先天性的疝氣袋凸出於腹腔外，而老年人形成疝氣的原因，就像是輪胎外胎使用太久磨破了，內胎跟著鼓出來，因此在治療上除須修平內胎(去除疝氣袋)外，還要加強外胎(腹壁補強術)，避免復發。
不治療恐致命 腹腔鏡疝氣修補手術傷口小、恢復快疝氣治療通常以「手術」修補，但許多嬰兒患者的父母經常擔心年齡太小，不忍心讓小孩接受手術。林佳達醫師強調，治療疝氣除外觀考量，最重要的就是為避免腸子從腹腔內滑出，無法縮回的「嵌頓性疝氣」，嚴重可能造成腸壞死、敗血症，甚至死亡。
林佳達醫師進一步說明，腹腔鏡疝氣修補手術相較傳統手術，傷口小，術後疼痛感較低、住院天數短約1-3日，且通常可立即恢復正常工作，手術成功率超過95%，在手術時，會檢查腹腔對側，查看是否有潛在性對側疝氣發生可能，則可同時修補，這樣可大幅降低對側疝氣發生的機會，減少將來需要再動一次手術的機率。
日常減少腹壓可預防 疝氣這樣自我察覺林佳達醫師提及，小兒疝氣可能有先天性的特點，但成年人疝氣則可以「減少腹壓」來預防，平常應避免長期用力大便造成便祕，避免攝護腺肥大未治療導致須長期用力小便，或避免慢性咳嗽、長期搬舉重物等，減少腹部壓力上升的行為。
林佳達也提醒，大部分的疝氣可從外觀看出，患者也能察覺到自己腹股溝或陰囊處出現突出的腫塊，當站立及腹部用力時特別明顯，有時候患部會出現疼痛、或沉重感，當出現以上症狀，建議立即尋求醫師專業診斷及治療，才不會導致病情惡化。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57056
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