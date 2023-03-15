35歲男背痛到無法下床　脊椎微創併一次性手術工具擺脫

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脊椎微創手術多元 保留最多正常結構、最小破壞為主軸奇美醫學中心神經外科暨電腦刀中心主任王哲川說明，脊椎微創手術已成為部分民眾脊椎手術的選擇之一，目前各種脊椎微創手術包括針孔般大小傷口、內視鏡脊椎微創手術、顯微鏡微創手術，以及需較大傷口的椎籠融合骨釘固定的脊椎微創手術。
微創手術在脊椎領域上已發展幾十年，各種術式都有適合的疾病，但目標都是對於組織做最小的破壞達到解決病人病痛的目的。也就是正確的脊椎微創手術觀念不是追求外觀的小傷口，而是追求手術對組織的最小破壞。
脊椎微創一次性手術工具 降感染率、術後疼痛指數更小王哲川主任指出，脊椎手術併發症之一的感染是每位外科醫師的夢魘，其造成的原因不外乎手術室的無菌技術，病人本身條件(多共病、免疫差)、手術時間長、術後傷口照顧等。因此2020年引進脊椎微創一次性手術工具，提供病人另一個減少感染機率的選擇。
在兩年多25位病人的經驗中，手術部位感染0，術後再手術率0，平均住院日5.7天，平均術前疼痛指數8可降至術後一週小於2，整體手術滿意度高達九成五。
廣泛應用各種脊椎疾病 但非人人都合適脊椎微創手術目前已是神經外科專科醫師必備的手術技巧，但王哲川主任強調，並非每個病人都適合用微創手術解決病痛，仍須跟你信任的醫師仔細討論。目前傳統的骨融合手術健保是可有條件給付需手術前跟健保局申請，但脊椎微創手術的骨釘健保目前尚未給付。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57064
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