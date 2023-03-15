懷孕生產風險高！　北市提供多項「夫妻孕前健檢」補助

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台北市「婚後孕前」健檢 一方設籍即可獲補助北市衛生局表示，除了配合中央優生保健措施，提供遺傳性疾病高危險群孕婦產前遺傳診斷檢查、14次免費產檢、新生兒先天性代謝疾病篩檢服務補助。
婚後孕前健康檢查分別對於男、女性檢查項目略有不同。女性的檢查重點著重於是否存在可能影響懷孕之相關疾病；男性則透過精液分析，初步評估是否有導致不孕的因素，檢查項目包含尿液檢查、血液常規(含海洋性貧血篩檢)、梅毒篩檢、愛滋病篩檢、德國麻疹抗體檢查、水痘抗體檢查、甲狀腺刺激素檢查及披衣菌抗體檢查及精蟲分析檢查等，夫妻同時至特約醫療機構受檢，補助金額高達新臺幣2,250元；只要婚後配偶一方設籍臺北市，至特約醫療院所進行篩檢，即可享有「婚後孕前」多項健康檢查補助，
孕婦唐氏症篩檢補助 掌握孩子健康唐氏症是一種最常見的染色體異常疾病，也是導致智能障礙最主要病因，提醒孕婦們按時接受產檢，及早接受篩檢，做好孕期準備，以掌握胎兒健康。衛生局提供設籍臺北市懷孕9至20週孕婦，補助1次「唐氏症篩檢」服務，懷孕初期(9至13週)補助孕婦血清檢驗及胎兒後頸部透明區超音波檢測，每胎次新臺幣2,200元；中期(15至20週)則補助甲型胎兒蛋白(AFP)及β人類絨毛膜促性腺激素(β-hCG)2指標血清檢驗，每胎次新臺幣1,000元。
另年齡34歲以上的孕婦為孕育高風險染色體異常胎兒之族群，應接受羊膜穿刺檢查，以確認胎兒染色體是否正常，此項檢查亦享有每胎次新臺幣5,000元之補助。
定期接受產檢 產程順利降低併發症風險提醒懷孕媽咪，記得按照孕婦健康手冊上建議檢查週數進行14次產檢、3次超音波檢查、2次產前健康衛教指導服務、妊娠第24-28週妊娠糖尿病篩檢與貧血檢驗及及第35-37週產前乙型鏈球菌篩檢，以降低妊娠與生產併發症風險，掌握孕期每階段狀況，讓產程更順利。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57068
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