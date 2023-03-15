抗癌藥物奈米化！　台研發「新型奈米藥物載體」安全性高

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紅血球微囊(RDVs)奈米載體 新創技術安全性高獲獎國家衛生研究院生醫工程與奈米醫學研究所黃東明副研究員帶領研究團隊以人體血液中的紅血球，開發紅血球微囊(RBC-derived vesicles, RDVs)作為奈米載體之新穎技術，因其生物內源性的特性，安全性高於其他外源性載體，同時因為高生物相容性，能在生物體內的循環系統維持較長時間的循環與利用。本技術已獲得我國以及美國專利，並獲得第10屆新創獎、第18屆新創獎精進續獎。
人工合成具毒性 RDVs紅血球製成、高生物相容性黃副研究員研究團隊以人類紅血球作為材料在體外製成RDVs，除了同樣具有容易合成及修飾的奈米粒子優勢，由於製程無須使用有機溶劑，因此具有高度生物安全性，解決了排斥與細胞毒性的問題，且因為生物內源性與高生物相容性，RDVs能在生物體內的循環系統維持較長時間的循環，更有效地將所裝載的功能性分子或藥物送至生物體內的病灶處，因此得以提高治療效果。
RDVs運用幹細胞標定與核磁造影 同時提高癌細胞毒殺能力RDVs在臨床的可應用方式相當廣泛，例如可傳送氧化鐵粒子進入幹細胞內並對細胞具高度安全性，可有效運用在幹細胞標定與核磁造影追蹤中。讓RDVs裝載光敏感物質，就可運用在光動力癌症治療中，且由於RDVs能提供光動力治療所需的氧氣，在細胞實驗中顯著提高對癌細胞的毒殺能力。利用RDVs裝載俗稱小紅莓的抗癌藥物阿黴素(Doxorubicin, Dox)，也成功在皮下黑色素細胞瘤的動物實驗中，讓Dox經由溶酶小體-粒線體路徑毒殺癌細胞，更有效縮小了腫瘤的體積，且降低了Dox對生物體的副作用。
RDVs是高效且安全的奈米載體，提供醫、學、研界一種新材料，除了上述癌症治療中的應用，研究團隊期望透過後續的深入研究與臨床實驗的探討，能發展出更多RDVs的應用方向，改善醫學診斷和醫療處置，造福民眾。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57070
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