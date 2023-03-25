巷仔內／媒體分潤困難重重　勞方、網媒難以發聲

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新科技的出現，影響了記者工作型態，除了追求即時性、新聞量，也紛紛追逐在數位平台上唯一能變現的「點閱率」，因此電子媒體開始出現監視器、行車紀錄器，能快速剪輯的畫面，網路新聞用抄得最快，聳動標題、內容農場文應運而生。
因為數位平台分潤機制的不透明，新聞媒體明明是內容提供者，收入來源卻僅剩被數位平台抽成過的「不合理」廣告費，同時平台「導流」成為網站主要流量，造成內容發行也被平台掌控。
ETtoday總編輯林妏純就提過，大家覺得網媒素質差，但他們曾花了2個月做核四議題，攝影記者用紀錄片方式去拍，獲得攝影公會第2名，但在Youtube點閱率卻連1000都不到；他們也試過完全沒下內容農場標，就被Google下降40%的流量，但那些比較晚出、有內容農場標的新聞，在Google運算下，就是在第一頁。
網友常常笑稱「小時不讀書，長大當記者」，嚴文廷說：「沒有人不努力，現在的記者工作條件與工時，甚至比我以前更長」，但每天就是有那麼多量要做、被點閱率綁架，新聞品質只能下降。
但台灣政府在討論「新聞有價」議題、在談論數位平台遊戲規則，讓第四權無法存活，重傷民主社會時，卻從未找過第一線的記者工會討論。
嚴文廷認為，若媒體重要的是監督、是第四權，就該讓勞工參與議價過程，若議價後分配的金額只為彌補資方虧損，那對媒體環境沒有幫助，建議提撥部分分潤於「強化第四權韌性」，補助優質報導或調查計畫，並由業者、工作者、數位平台、NGO組織與專家學者共同監督。
純網媒群龍無首 何以發聲？
有關媒體議價的討論，林妏純曾在公聽會直言，這2年來唯一有受邀討論，是文化部邀請ETtoday、報導者、蘋果新聞網等去談，不然都是請DMA（台灣數位媒體應用暨行銷協會）幫網路原生新聞媒體發聲。
DMA秘書長盧諭緯指出，數位部去年底協助新聞業者與數位平台對話，由文化部、NCC負責邀約新聞業者，包括平面新聞媒體與電視新聞媒體，獨缺網路原生新聞業者，當時協會盼能與會，卻被告知由主管機關邀約公會組織，但網路原生新聞業的主管機關為經濟部，從其角度，是很小的產業，難獲重視。
數位發展部預定3月，邀請純網媒與數位平台啟動第二輪對話，指示NCC、文化部去找純網媒代表與會，據悉是透過台北市雜誌商業同業公會聯繫。
但純網媒主管機關為經濟部，卻得由文化部與NCC決定誰能加入，而雜誌的印刷成本、人事成本、資源，與網路媒體完全不同，是否真的能反映純網媒心聲？而沒有加入雜誌公會的純網媒，是否又一次被屏除在外也未可知，諸多狀況也顯現純網媒長期以來「群龍無首」的困境。
媒體分潤 困難重重
對於純網媒在媒體議價的議題上，因為主管機關的模糊，難以發聲，立委范雲建議數位部擔任純網媒的主管機關。但數位部回應，新聞業應有一致性管理機制，不論是哪種形式的媒體，數位部都不該成為主管機關。詢問NCC、文化部誰來邀訪純網媒去開會，也互踢皮球，說由數位部來發言。
新聞有價立法樣態繁多，可能涉及經濟部、公平會、NCC、文化部、數位部等政府單位，但在這段時間以來，都不見各部會提出配套對策、相關研究或是草案，對比媒體、學界對立法的大聲疾呼，政府單位表現得就像局外人；至於4大公學會、學界，各自對於立法意見分歧，如何整合資源，協力推進法案，也是一大問題。
數位平台Google推出數位轉型共榮方案，Meta也正研擬中，看似釋出善意，卻絕口不談如何分潤，一口價基金對於媒體慘況治標不治本，是否能讓雙方對話聚焦、達成實質進展，正考驗著數位部的協調能力。雖然立委們陸續提出草案，有推進法令的趨勢，但本屆立法委員任期僅到明年1月，又適逢選舉年，朝野是否願意重視相關法令、力促過關，也是未知數。