【失能照護】家有失能植物人　3種照護方式怎麼選？

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家中照顧者壓力與經濟為最大困境植物人從家庭、資金、政策、社會等層面面臨多重困境，家中的主要照顧者扛起最大壓力，每月照顧費用也是經濟重擔，「植物人的營養品、耗材、瓶瓶罐罐這些，沒有一樣不是錢。」黃承勇坦言。
若植物人本身就為一家之主，家中不僅失去主要經濟來源，還需要多出一個就業人口來照顧，等於一下子失去兩份薪水。尤其台灣現在多為雙薪小家庭，經濟壓力本來就不輕，遭逢巨變後，需要多一位家庭成員24小時貼身照顧，犧牲原有的生活模式。再加上親戚排擠或責難，對於照顧者的精神壓力更是火上加油，久之便容易釀成社會案件。
為提供植物人妥善照顧，專業機構照顧、社區心理衛生與知識系統的重要性不可忽視。現今政府有提供中低收入戶或是身心障礙者生活津貼，也有各種相關協會辦理活動，還有長照2.0與喘息服務等，民眾若有需要都可申請協助。
以往民眾認為將長者送到安養院就是不孝，但黃承勇表示：「機構因人而生，有很重大責任跟價值在，可以維持更多家人原本的生活模式，讓更多人可以有自己的人生規劃，能夠重建自己的人生軌跡，而不是為了一個家人完全的奉獻。」創世也會鼓勵家屬多到機構探視家人，維繫家庭關係、了解家庭運作狀況。
長照中心：照顧完善，每月約5萬-6萬長照中心每個月的費用約5萬，使用尿布、尿管、化痰機等，需要額外增加費用，累計起來每月約需支出近6萬。費用雖然較高，但有完善的護理照護、生活照顧、飲食營養、醫療服務、職能治療、物理治療、休閒娛樂安排。
居家看護：就近陪伴，每月約2.5萬-6萬本國看護平均月薪5-6萬，有經過專業訓練或考取證照；外籍看護約2萬5到3萬元左右，需花時間學習語言與文化，飲食也不同，可提供長時間居家服務與營養餐飲等。
公益機構：經濟實惠，每月約5千元由創世基金會照顧植物人，每月僅要數千元，提供護理人員全天專業照護、沐浴灌食等日常生活照顧、家庭支持服務、社會福利諮詢與輔導相關補助申請等；若是家屬自行照顧植物人，創世也提供「到宅服務」。適合預算有限的家庭，但床位搶手，須排隊候位。
全球都面臨高齡化問題，政府長照資源如何分配、護理人員與照護服務員僧多粥少，仍是台灣長照一大困難點。但民眾可透過小額捐款、捐發票、參與義賣或是公益路跑等活動，幫助公益團體度過寒冬，讓植物人老有所終。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57050
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