【失能照護】買法拍屋驚見「植物人」！　病主法可讓人自主選擇善終

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植物人老翁被三子女棄養天有不測風雲，人有旦夕禍福。退休資深刑警高仁和在節目《命運好好玩》驚爆一則悲劇。其友人購買內湖一間法拍屋，點交時發現屋裡竟然躺著一位植物人老翁和一名看護，事後調查真相才知道，原來植物人老翁有3名子女，子女因為做生意欠下一大筆債，甚至要父親把房子拿來借貸，最後房子淪為法拍。
屋主不忍心丟下老翁，將老翁送往安養院，幫忙支付一整年的醫療費用，也付給照顧老翁的外籍看護整年薪水，費用大約80萬。最後屋主提告遺棄罪成立，但老翁移民海外的子女卻可能永遠抓不到了。
病主法5條件可預先簽屬為了保障病人自主權利，台灣近年推行《病人自主權利法》，是我國第一部以病人為主體的醫療法規，也是全亞洲第一部完整保障病人自主權利的專法。強調病情告知本人、意願人具有選擇與決定權，以及透過預立醫療決定書保障5款臨床條件善終，適用對象不僅限於末期病人，也擴大到永久植物人狀態、不可逆轉之昏迷、極重度失智、其他經政府公告之重症。
財團法人創世社會福利基金會社工許心馨表示，過往家屬對於植物人常想要「救到底！」但現在風氣轉變，希望讓患者從痛苦中解脫，因此簽署放棄急救同意書也是一種選擇。她強調，「放棄急救」並非「見死不救」，而是讓患者有尊嚴的善終。
病主法比放棄急救更為積極，可選擇在上述5種情況下不插管、不急救、不灌食、不氣切，並提供嗎啡等措施，讓患者舒服的、慢慢的告別人世、解脫痛苦。目前對於變成植物人簽署病主法的個案雖無具體統計數字，但整體而言「樂觀其成」，許馨心說。
衛福部表示，中低收入戶可於各縣市之「預立醫療照護諮商推廣獎勵計畫」之示範醫院，免費接受照護諮商服務。對於無法或不便出門的失能個案，也可透過家庭醫師到宅協助進行照護諮商與預立醫療決定之簽署。
另外，購買醫療險、長照險、失能險也是一種保障自己與家人的方式。從社工第一線角度觀察，私人保險對於緩解照護與經濟壓力確實有其重要性，若民眾有需求可依個人需求或財力來規劃購買。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57049
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