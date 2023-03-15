司機手劇痛難握方向盤　竟是「罹1病」險釀車禍

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肌腱炎又稱網球肘 手肘外側伸腕肌群過度使用亞洲大學附屬醫院運動醫學暨手外科主任、脊椎暨疼痛治療中心主治醫師賴禹呈指出，網球肘的正式醫學名稱是「肱骨外上髁炎」，是臨床上手肘外側疼痛最常見的病因之一，名稱則源自於打網球的拉拍動作，需大量使用手肘外側的伸腕肌群，一旦長期過度使用恐造成肌腱炎，因此才會被稱為網球肘。
不過賴禹呈表示，來門診就醫的網球肘患者大多數不打網球，而是工作中需要長時間提起手腕，例如生產線員工、物流業、廚師，甚至文書工作中打字姿勢不正確，也可能引起網球肘，幾乎已經成為常見的文明病。
頑固性疼痛逾六個月 「肘關節鏡施行微創手術」傷口小、恢復快賴禹呈提到，剛開始出現疼痛時，會先建議透過口服藥物、復健物理治療與增生注射治療，搭配適度休息與工作姿勢調整，九成以上的網球肘都能大幅緩解疼痛，但臨床上仍有4至11%的患者，無法藉由上述的保守治療獲得明顯改善，一旦這種頑固性疼痛持續六個月以上，且影響日常生活工作，則需建議考慮進一步手術治療。
賴禹呈強調，若採取傳統開放式手術治療頑固性網球肘，會需要切開五公分的手術傷口分離淺層筋膜與伸指肌群，再針對深層伸腕橈短肌進行清創修補，缺點為會破壞到淺層軟組織，與修復過程中可能造成的沾黏，且術後恢復期與疼痛緩解平均長達12週。
隨著醫療科技進步，可選擇以「肘關節鏡施行微創手術」，過程中會將手術傷口大幅縮小至一公分，手術方式則為透過內視鏡從關節內部清除發炎組織，術後配合使用護具與增生治療促進組織修復，過程中會大幅減少淺層組織的破壞，並且精準處理病灶，相較於傳統開放性手術，可幫助病患更早恢復日常生活工作。
肘部疼痛應充分休息 未改善應儘快就醫診治賴禹呈提醒，若肘部出現疼痛情形，應先停止造成網球肘的運動或工作，讓患部充分休息，避免持續重複的動作，減少肌肉筋脈勞損誘發網球肘，但若症狀遲遲未改善，則會建議患者考慮接受手術，盡快恢復生活品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57069
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