這些運動可能會傷膝蓋？醫師教你掌握安全運動原則

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▲長春藤預防醫學健康管理的陳炯瑜醫師
本身擁有豐富馬拉松經驗的陳炯瑜醫師分享，其實不管什麼運動，都可以掌握以下3大原則，降低運動傷害發生的機率。
一、運動前確實熱身藉由運動前大約15-30分鐘的暖身，來降低關節僵硬性，提高心跳率、身體溫度等，能夠有效避免肌肉拉傷、關節挫傷等運動傷害。
二、適度運動不硬撐找到適合自己的運動，並找到適當的場地，例如以慢跑來說，操場PU跑道較具有彈性，相對於一般馬路來說，能夠減輕關節的負擔。
三、伸展與休息很重要運動的前中後，都需要適當的休息伸展，增加肌肉、肌腱、韌帶的伸展性，能讓關節活動更加平穩，降低運動傷害的風險。如果在運動後發現有膝蓋疼痛問題，可以先以正確的運動觀念，能預防運動傷害提升，如果已發生運動傷害的朋友們，或是希望可以趁年輕好好保養關節，也可以選擇免動刀的I CARE PRP+優適骨來改善，因為有專利的離心技術，相較於傳統的注射療法，血小板濃度更高，效果更好，能夠緩解關節疼痛，修補受傷組織，讓你怎麼動都不卡卡。
【醫師簡介】陳炯瑜醫師
現職：長春藤預防醫學健康管理醫師
專長：健康管理、幹細胞儲存、骨關節運動傷害治療
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57140
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