更年期女性需提防心血管疾病找上！醫教護心５招遠離威脅

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女性停經（更年期）平均介於45歲至55歲之間，依據106年國民健康訪問調查資料顯示，46至55歲的女性高血壓、糖尿病的罹病率約為40至45歲女性的3倍，高血脂也隨著年齡增加呈現升高的趨勢。依107年臺灣地區三高（高血糖、高血壓及高血脂）追蹤資料顯示，有三高狀況的人，未來罹患心血管疾病風險為正常人的1至2倍。據美國及歐洲心臟協會指出，更年期因卵巢功能退化，導致雌激素分泌減少，並出現生理、心理不適症狀，如熱潮紅及盜汗、憂鬱及睡眠障礙、內臟脂肪增加及罹患三高、代謝症候群等，皆會影響女性心血管健康。
馬偕紀念醫院葉宏一副院長分享一位病人的就醫經驗，本身有糖尿病與高血壓的楊女士，從來沒想過更年期後，心血管問題的風險會增加，後來因為出現心悸、胸悶、呼吸會喘等現象而就醫，經檢查診斷為心血管疾病。
呼籲女性應注意更年期因荷爾蒙變化，而增加心血管疾病發生的風險。若出現上述不適症狀，可尋求專業醫師協助，並時刻注意自身心血管健康。
護心５招遠離更年期心血管疾病威脅！
國民健康署吳昭軍署長提醒，女性更年期要更注意心血管疾病症狀與關心血管健康，建議可以從控制危險因子以及定期健康檢查等５招做起，以遠離更年期心血管疾病威脅！
・均衡飲食
更年期婦女容易發胖，建議採取均衡飲食型態，例如：減少糖、鹽及反式脂肪的攝取量、多吃蔬菜、水果及全榖雜糧，以白開水取代含糖飲料，以蒸、煮、汆燙取代油炸食物等。
・規律運動
據世界衛生組織建議，成人每週宜累積150分鐘的中等強度身體活動（如快走、慢跑、騎自行車等運動），增加骨質密度、強健肌肉，預防骨質疏鬆，提高基礎代謝率，達到控制體重及BMI（身體質量指數），也可避免內臟脂肪增加。
・放鬆舒壓
忙碌的工作與生活中，適度安排閱讀、旅行等休閒活動及運動，平時也可多與家人朋友談心，適時紓解壓力，心情也會跟著開朗。
・向菸說不
菸草中的尼古丁等物質，會加速動脈硬化，讓血液黏稠、血管缺乏彈性，引起中風或心肌梗塞的危險，建議有吸菸的女性可以透過醫療院所戒菸服務門診進行戒菸。
・定期健檢
國民健康署提供40到64歲民眾每3年一次，65歲以上民眾每年1次的免費成人預防保健服務，檢查如有三高異常，請定期追蹤，並遵照醫師處方用藥，切勿自行依症狀調整藥量或停藥。也可利用「慢性疾病風險評估平台」，輸入健康檢查數據，計算未來10年罹患慢性疾病之風險，並依風險等級改善生活型態，養成均衡飲食、規律運動及良好睡眠等健康行為，降低罹患心血管疾病風險。
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