睡醒後突然聽不到？！突發性耳聾該怎麼辦？

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劉承信醫師表示，突發性耳聾也就是民眾常稱的「耳中風」，不過和腦部出血或缺血梗塞的腦中風不同，僅是個稱呼。有些人是一覺睡醒發現，有些人是幾天內聽力快速下降，患者常見的症狀描述，包括了一覺醒來出現高頻耳鳴、耳朵像隔了一層屏障、聽力明顯損失，或是講電話時才發現其中一邊的聽力小了許多。
這樣的情況每年約10萬人會有5-20人發生，又好發於40-54歲之間的中年族群，通常是只有一邊耳朵發生，約有不到5%的人是兩耳一起發作，而多數有合併耳鳴症狀，約有3成會合併暈眩。
為什麼會發生突發性耳聾？醫：可能是病毒或血管問題。
劉承信醫師指出，突發性耳聾絕大多數約有90%原因不明，學術界常見推測與病毒感染或血管病變有關。據研究約有3成患者發作前都有病毒感染跡象，而糖尿病患者因為周邊血管異常，也更容易發生嚴重的突發性耳聾。從臨床經驗來看，也有不少案例是在天冷時發生。
另也有部分懷疑是內耳淋巴液、自體免疫疾病、抽菸、酗酒有關。少部分約10%的研究則認為可能和腦部或耳部感染、發炎、外傷、心血管疾病、腫瘤有所關聯，例如腦部腫瘤或聽神經瘤等。
突發性耳聾可做哪些檢查？醫：純音聽力檢查即可診斷。
快狠準的純音聽力檢查：雖然突發性耳聾光是從症狀描述就足以高度懷疑，不過還是需要經過完整檢查了解情況。劉承信醫師指出，檢查會安排「純音聽力檢查」檢測，這是個最基本也快狠準的檢查，在72小時內確定連續三個頻率的聽力都比原本損失至少30分貝，即可確診突發性耳聾。
詳細檢查助排除其他疾病：除此之外，也會建議安排中耳導抗檢查、暈眩檢查、腦波檢查、耳聲傳射檢查等。必要時也可安排核磁共振，以排除腦部腫瘤的可能性。而抽血檢查也可了解是否有感染、免疫疾病、基本血液狀態、凝血功能，也可排除甲狀腺低下，建議可涵蓋在全套檢查之內。
睡醒後突然聽不到怎麼辦？！突發性耳聾把握黃金治療期！
黃金治療期：聽力下降不宜再多觀察，應有警覺立即求診。劉承信醫師表示，據研究早期診斷並治療對恢復更有幫助。而最標準也最重要的治療為「口服高劑量類固醇」或「耳內注射類固醇治療」。建議在2周內就開始使用，並至少10-14天。若在第2-6周治療，雖然仍然可能有所進步，但效果會覺不如前2周黃金期。
哪種治療比較好？兩種藥物也有民眾詢問比較哪個較好，據目前研究並無顯著差距，合併使用也沒有比較好。相較之下會著重在評估適合族群，例如有糖尿病、高血壓、胃腸潰瘍等部分不適合接受高濃度口服類固醇藥物的患者、或是暈眩症使用口服藥物效果可能不如預期，就會建議使用耳內注射類固醇，可在2周內使用４次治療，效果也非常好。其他治療也包括高壓氧治療、中醫針灸治療、微血管擴張等。
突發性耳聾預後視族群不同，醫：要把握２周黃金治療期！
治療效果完全恢復、部分恢復、恢復不佳各約占1/3，劉承信醫師表示，除了黃金治療期，也和其他因素有關，包括了小於20歲的孩童、年齡大於60歲、初始聽力喪失大於72.5分貝、合併暈眩症狀、高頻低頻合併的聽力喪失，這些族群預後可能較為不佳。而單純的低頻喪失、高頻喪失、有耳鳴、無暈眩可能會有較好的治療反應。若是年輕人、治療一周有改善10分貝以上，一個月內康復的可能性可高達八成。
提醒民眾，雖然治療效果會因人而異，但把握黃金治療期絕對是關鍵中的關鍵，如有發現聽力喪失務必盡速前往檢查並治療以利康復。
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