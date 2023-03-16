指侯友宜「黑金說」是在提醒黨　藍委：他不是躁進的人

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游毓蘭指出，國民黨主席朱立倫找來這些人進選策會，應是針對若干艱困選區，如何找到最合適戰將，過程中需跟不管跟從政黨員、議員或各地執政縣市長做充分對話 。不過，他也強調，不應該放棄年輕黨員的驕傲與光榮感，在一窮二白國民黨最低潮時，可代表國民黨出來選勝，對他們來講是一個光榮，黨中央如何跟從政黨員對話，並請所有支持者放心絕對不可能黑金復辟上，這一點還需更清楚說明。
針對侯友宜臉書發文，游毓蘭說，他跟侯友宜近47年交情，認為侯友宜不是一個躁進的人，不在於對個人參選有無影響，而是國民黨的一個危機，若讓年輕黨員放棄希望，或辭去黨職覺得選不下去等疑慮，侯是提醒黨中央要注意這樣的結果。他強調，侯是反應出民意，提醒大家別忘記國民黨過去背負黑金惡名，好不容易走出來，千萬不要再被貼標籤。
發文是否針對誰？游毓蘭回應，侯友宜應沒有刻意指誰，只是希望不管擔任市長、總統或黨主席，每一個人在自己角色上的決策過程，都應該要深思熟慮，並且附有更多責任。
至於李全教表明，會再向社會大眾清楚說明，若造成困擾會知所進退。游毓蘭表示，李全教上次退選爭議判決確定並服刑，全台灣議長選舉是長年選風所致，值得選民重新反省，近期不但台南市議會議長邱莉莉，甚至澎湖縣議長也被收押禁見，過去各縣市議會選風的確較為奇怪。他認為，「李全教是一個有智慧的人」 ，對於李的表示給予肯定，應不以言廢人，他過去在台南學生也說，李是非常負責也很好的民代。