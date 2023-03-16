獨家專訪／朴炯植保護最美初戀！大方公開「不像話現場」

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朴炯植劇中飾演王世子「李煥」，他認為比起多久未接觸古裝劇非首要困難，「我現在要更專注去想怎麼詮釋『李煥』這角色。專注角色之餘，沒時間去想其他事情」。
女主角全少妮曾在朴寶劍、宋慧喬主演的《男朋友》中有亮眼表現，更因為劇中暗戀朴寶劍，因此獲有「最美初戀」封號。《青春月譚》是她出道以來首部拍攝的古裝劇，全少妮在劇中飾演為了躲避追捕而「女扮男裝」成內官的「閔才怡」一角，雖然是第一次穿古裝，但也藉此體驗到宮中生活，翻牆、騎馬戲讓她直呼過癮。
聊到拍攝有趣故事，朴炯植透露很多情節跟「黑笠」有關，也因為頭戴黑笠的關係，演員、工作人員之間的距離難以拿捏，全少妮表示：「因為很難靠近，會一直撞到，有一次有位負責打版的剛好在李煥的旁邊，結果他在打版的時候，剛好就敲到煥的黑笠！」朴炯植笑說當時已調整好角色情緒，「我就想說，突然....這是什麼情況？結果大家一起大笑，導演都有錄下來，就全部笑場了。然後也會一直撞到頭，互相說『啊！對不起對不起』」。
詢問2人片場「NG王」跟「開心果」是誰，朴炯植直言：「NG王超多耶！」全少妮則認為朴炯植是片場氣氛王，她說：「他總是能緩解大家的情緒，很會開玩笑、捉弄別人，而且成功率很高，還有大家很心累或是很疲憊的時候，他也很會安慰人，所以世子確實是大家的開心果沒錯。」
話題回到NG，朴炯植無法舉例，認為每個人都會有NG的狀況，全少妮就自招：「我想到要把鬼書放在前面講話的戲，還要放進抽屜、給鑰匙等等，反正台詞很長，還要配合動作連結的戲，但我當時台詞都說對，可是抽屜就會忘了放東西，一直犯錯！結果一直沒辦法克服這個難關，搞到最後很多人來幫我，『要這樣、這樣放』像這樣偷偷的暗示。」朴炯植就說，片場就會有許多不像話、很扯的失誤，所以選不出「NG王」由誰來當。
《青春月譚》每週二、三在中華電信MOD、Hami Video獨家跟播，第1至8集免費收看。