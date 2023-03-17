太妍繼《黑暗榮耀》辭職信再發文！感嘆：「一切都變了」
南韓女團少女時代隊長太妍13日在IG限時動態貼上《黑暗榮耀》劇中「辭職信」截圖，並將名字朴涎鎮改為自己的名字，此舉讓網友瘋猜是否與經紀公司SM娛樂近期因併購案掀起許多風波有關。昨（16）日她又再次轉發限時動態，內容則是：「一切都改變了，想法、內心、人們，以為會永遠持續的一切，最後都變了。」立刻引起粉絲討論。
記者郭佩蓉/綜合報導
太妍11日就曾模仿《黑暗榮耀》朴涎鎮表情，PO照寫下：「涎鎮啊，要適可而止！」證實自己是忠實觀眾。13日又再度貼出《黑暗榮耀》劇照，而該橋段為朴涎鎮因過去惡行被揭開，向電視台提交辭職信的畫面，上面寫著「辭職信朴涎鎮」，但太妍卻將朴涎鎮名字劃掉，並以自己的名字覆蓋，讓不少韓網擔心是否與先前SM娛樂的風波有關，但也有人直言，太妍是此劇忠實觀眾，不需過度解讀。
豈料昨日，她又轉發一則貼文，內容寫道：「一切都改變了，想法、內心、人們，以為會永遠持續的一切，最後都變了。」再加上前一則動態分享小賈斯汀（Justin Bieber）的歌曲《Changes》，讓網友相當擔心，紛紛猜測是否與經紀公司風波有關，不過也有人認為應該沒什麼事，可能只是新專輯的預告而已。