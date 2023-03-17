指甲越來越短她嚇壞！醫曝缺「1營養素」 補充方法解答
書田診所曾經受治過一名50多歲女性，患者自述一年前發覺手指甲愈來愈短，懷疑是指甲之前受傷所引起，前來就診。經過檢查發現患者指甲較脆弱，但顏色正常，指甲與指甲床連接的部分變短，以第四指較明顯，皮膚正常無紅斑。血液檢驗顯示，甲狀腺機能正常，無貧血，無缺乏鐵質，25-羥基維生素D偏低，為8ng/ml(正常值30-100)，建議患者每日補充800IU維生素D與500毫克鈣質，3個月後指甲的狀況改善。
記者周淑萍/綜合報導
書田診所家醫科主任醫師何一成提到，一些疾病會造成指甲異常，如：缺鐵性貧血使指甲下凹如湯匙狀，甲狀腺機能異常使指甲脆弱與指甲床分離，乾癬造成指甲點狀凹陷，黴菌感染可使指甲變黃變厚，心肺功能異常可能引起杵狀指等；另外，有些營養素的缺乏也會引起指甲的變化，大小改變、甲面出現條紋或斑點、易碎裂、厚度變薄等，都可能是因缺乏不同的營養素引起。
上述案例是25-羥基維生素D偏低，25-羥基維生素D是維生素D在體內的主要存在形式，血液檢驗可評估身體含量是否充足。維生素D屬脂溶性維生素，能協助調節鈣磷平衡、幫助腸胃道吸收鈣質，使指甲健康、骨骼強健、減少骨質疏鬆，還可能與癌症、心血管疾病、免疫功能相關。
如何補充維生素D？何一成說，主要的來源為光照，少部分從食物攝入。當曬太陽時，人體可自行何成維生素D，但同時也要注意防曬；另外飲食調整也是獲取維生素D的方式之一，像是魚肉、蛋黃、牛乳、黑木耳、菇類等，都是屬於含量較多的食物；但當嚴重缺乏時，也可在醫師建議下以營養品補充。
最後何一成提醒，指甲健康不僅會影響美觀及手部的功能，也可能顯示了身體疾病及營養素的狀態，如果出現異常需就醫檢查，找出原因與治療。另外也要強調，維生素不是越多越好，維生素補充過多可能對身體造成其他危害，因此最好經由醫師診斷後，依醫囑服用，才能對身體有益。