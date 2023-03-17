最夢幻組合！啦啦隊女神峮峮、林襄合體 穿按摩鞋跳應援
節目《飢餓遊戲》本週來賓邀請李愛綺、楊子儀、高欣欣、施名帥以及林襄，而鮮少參與外景錄製的施名帥，開場站在林襄旁邊，讓他羞喊：「滿開心的。」而這次最夢幻的組合，就是PS女孩峮峮和樂天女孩林襄，2人穿著按摩鞋合體跳應援，畫面賞心悅目。
記者侯家瑜/綜合報導
本集製作單位以「40歲是人生分水嶺」為由，把藝人分成青年隊以及中年隊，並請眾人自行誠實分隊，年過40的王仁甫及孫協志不滿分組規則，只好倚老賣老發洩情緒，有一關在農場進行，藝人要用食物引誘山羊跳到人的背上，耗時短的隊伍獲勝，青年隊的林襄闖關完後，繼續餵食山羊，抱持著如果把山羊餵飽，就會對後續要闖關的中年隊不利，這點被王仁甫看破：「妳再餵就換我餵妳喔！」邊講邊拿著草往林襄靠近。
節目中最夢幻的組合就是峮峮和林襄，2人穿著按摩鞋合體跳應援，即使腳底很痛，還是保持甜美笑容，讓在場的男藝人看得很過癮，孫協志也大讚專業。製作單位還設計讓藝人穿上按摩鞋，扛著鋼桶轉一圈再丟出去，由於鋼桶體積大又重，女藝人都很吃力，峮峮抬著鋼桶時，被王仁甫虧像阿婆，而換林襄上場時，王仁甫則說：「妳剛走出來的時候，我們全部都很想跑走耶，因為妳很像喪屍。」最後王仁甫也得出結論：「我發現再漂亮的女生，扛這個都不好看。」