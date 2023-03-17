鄭元暢揪2位大砲型藝人錄實境秀 笑喊：八成內容不能播
東森綜合全新公路實境節目《社長之路》即將在5月初登場，由大咖明星李李仁、鄭元暢和劉品言攜手主持，化身為儲備店長，3位曾一起合作過夯劇《華燈初上》，這回再「斜槓」挑戰新事業，讓觀眾們相當期待。首次加入實境節目的鄭元暢，今（17）日出席開鏡記者會時，笑說淚水、汗水贏不過別人，但對於口水，就比較有信心，「我們主打口水！因為是賣吃的，還有帥哥、美女，一定讓大家流口水。」
記者侯家瑜/台北報導
「旺財號」這輛移動商店車，為Lulu的妹妹「路馬力」所設計，李李仁、鄭元暢和劉品言，將一起開著它，走進平凡人的日常生活中，滿足各地不同族群、民眾的需求，屆時會將營業所得，全數捐贈當地社福機構，主持群也表示這次比較沒有收視壓力，主要以做公益為主。此外，鄭元暢也笑說3人同屬大砲型藝人，所以私下80%講的話都不能播，更喊話要蔡依林、周杰倫來節目擔任小幫手，一旁的李李仁則不敢多言，開玩笑表示因為節目不會太輕鬆，所以不想失去太多朋友。
隨著「旺財號」的出發，將帶大家一窺沿途上的公路美景，以及穿梭於台灣各個鄉間小弄中，純樸村落所散發的濃厚鄉村風情，希望從「社長之路」的視角，呈現出不一樣的「台灣之美」。除此之外，「旺財號」其中一項最特別的設計，則是「愛新捐贈馬」，提供民眾作為捐出家中「食之無味，棄之可惜」的全新物品的平台（不接受金錢或促銷形式），讓物資「重獲新生」、創造新價值，倘若最後民眾的善心踴躍有剩，物資將全數贈予當地社福團體做公益，希望能繼續將「愛心」散播到台灣的每個角落。全新公路實境節目《社長之路》將於5月初在東森綜合32頻道播出。