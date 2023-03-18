BLACKPINK演唱會天氣看這！週末「2區」溼冷 回暖時機曝
今（18）日全台各地逐漸回暖了不少，本島平地最低溫落在新北市富貴角，該地還有最低攝氏14.5度。不過據天氣風險管理開發公司指出，今起將受東北季風影響，迎風面北部地區、東半部地區氣溫會略為轉涼，也有些局部短暫雨發生的機率，而女子天團BLACKPINK降落的高雄等中南部地區則沒有太大影響，呈現晴時多雲穩定天氣。天氣風險也說，下週一開始天氣就會相對較穩定，甚至下週三到週五台灣附近西南風顯著增強，高溫可能會飆高，各地感受像夏天。
記者汪睿琦/綜合報導
天氣風險管理師林孝儒表示，今天北部、東半部地區首當其衝，受季風影響氣溫會略有轉涼下滑跡象，也有可能出現局部短暫陣雨的機率，請今天要出門的民眾務必多帶一把傘、一件外套，以防萬一。
不過很快地，到了明天下半天東北季風就會減弱轉為偏東風，但是迎風面東半部地區還是容易出現短暫陣雨天氣。到了晚間又將有一波華南雲系在下週一清晨前通過，因此西北部也將有些短暫陣雨影響機會。不過林孝儒解釋，雖然降雨的範圍較廣泛些，但通常雨勢都不是到太大，到下週一早上起降雨就可望減緩了。
天氣方面，經過這個週末短暫降溫偏涼，下週一開始到週五多是高壓迴流影響環境，各地大多呈現晴時多雲穩定天氣，西半部地區大概不會有降雨影響，東半部地區的降雨狀況則也會減緩許多。
值得注意的是，林孝儒指出下週三開始到週五隨著中國長江流域一帶有鋒面系統的建立，導致台灣附近西南風更顯著的增強，這種情況將更有助於飆高溫天氣情況，「各地氣溫感受會很像夏天。」
很快到了下週末又將迎來天氣變化，天氣風險預期週六位於中國長江一帶發展的鋒面系統，就有機會逐漸南下移入台灣。其中除了北部地區、東部地區轉陰雨天氣外，更有機會為中南部地區帶來一波降雨，有望緩解目前中南部地區水庫挹注吃緊現況。