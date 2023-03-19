萬金石馬拉松萬人熱血開跑 蔣介文、雷理莎奪國內冠軍
新北市萬金石馬拉松今（20）日在萬里翡翠灣起跑，賽事橫跨萬里、金山及石門3行政區，是全台唯一獲得世界田徑總會（WA）金標籤比賽，約1萬1000名跑者響應，廣受各界矚目。分別由蔣介文、雷理莎奪下國內男子組、女子組冠軍。
記者黃韻文/綜合報導
體育處表示，本屆賽事邀請來自巴林、西班牙、衣索比亞、肯亞等12位國際菁英好手來台，共計33國、300位外籍選手，超過1萬1,000位選手參加。本屆萬金石馬拉松成績，馬拉松男子組前3名皆為來自肯亞的選手，第1名為首次來台的KIPTUM（2小時11分57秒），最後衝刺未改寫大會紀錄（2小時11分17秒）。
奪下男子組冠軍的KIPTUM賽後表示，跑的時候有很多朋友為他加油，很開心，充滿榮耀感，也恭喜萬金石馬拉松拿到金標籤。而國內好手「黑色旋風」蔣介文（2小時23分06秒）拿下國內男子組第1名，賽後表示達到個人自己設立的目標，為自己打90分，且第一次拿到金標賽事的獎盃，別具意義。
馬拉松女子組前3名皆為衣索比亞選手，第1名為BORECHA（2小時29分25秒），成功打破大會紀錄，除了總排第1名獎金3萬美元，再獲得1萬美元破大會紀錄獎金。BORECHA表示準備萬金石馬拉松為期5周，每天上午跑40公里、傍晚再跑5~10公里訓練。國內好手雷理莎以成績2小時46分24秒拿下總排第7名，取得國內馬拉松女子組冠軍。