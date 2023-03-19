調查疫情燒錢？英政府「新冠研究小組」一年花42億元
全球疫情趨緩，各國將醫療資源轉而投注在病毒溯源等全方位調查。英國政府去年宣布組成疫情調查小組「Covid Inquiry」，調查範圍包含疫苗、抗病毒治療、醫療資源彈性、健保系統等，根據英媒報導，這個小組預計調查時間長達七年，但現在已經花光了1.14億英鎊的預算，相當於新台幣42.5億元左右。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據英媒《每日電訊報》報導，調查小組「Covid Inquiry」職權範圍自去年起逐漸擴大，起初直接參與調查的律師就高達63名，另外還有百餘名律師被指定為核心參與小組，主管機關必須支付律師每小時100至220元（英鎊）不等的薪酬，費用依經驗多寡依序發放，首席律師就是以 220 英鎊的法律費用所聘請。
疫情調查方向涉及醫療資源的使用、後備醫療資源、疫情對於健保體系的影響，一名染疫死者家屬也向該小組建議任命專家對疫情期間的疫情暴力、種族騎士、兒少精神發展與教育狀況影響進行了解與提供建議。
報導稱該調查小組預計工作期間為七年，目前聘用上百名律師加入調查，政府也就調查契約核發了37份同意書，這將耗費1.14億英鎊的預算。對此，「Covid Inquiry」發言人否認了1.14億英鎊的數字，並稱至2023年1月為止，調查支出僅接近1500萬英鎊。