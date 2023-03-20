明星都搶得到BLACKPINK的票？業界人士曝真相：不要傻了
南韓大勢女團BLACKPINK暌違4年來台舉辦世界巡演，近9萬張門票秒殺，一票難求的情況下，爆出超賣、詐騙黃牛、公關票等糾紛和爭議，不少辛苦搶票的「BLINK」（粉絲暱稱）質疑藝人、名媛有特權拿到票，對此，業界人士揭開事實真相。
記者楊穎軒／綜合報導
KOL「時尚編輯的真心話」在臉書發文：「你以為那麼多明星都那麼會搶票？你懷疑自己是不是比別人不夠努力搶票？不要傻了，人家可以提前一般人先買。」透露關鍵在於業內人士可以早於開放給一般民眾買票時就先購買。
「時尚編輯的真心話」表示自己不是BLINK，以局外人的角度來看，經常覺得在台灣當死忠粉絲很可憐，「看演唱會除了搶票搶不贏黃牛，還要看那些不用搶票就有票可以提前買的名人、特權人士輕輕鬆鬆進場，真的，很可憐。」慶幸自己偏好的都是一些票好買、冷門歌手的演唱會。
此外，「時尚編輯的真心話」補充說，自己當然也有搶先買過很喜歡歌手的演唱會門票，「但那是在工作上花了心力和時間協助報導多年後的交換，所以協辦單位那些人有特權我完全能理解，主要針對不勞而獲的那些人。」
貼文引來許多網友討論，「沒買到票的路過」、「終於有人講出實在話，每個明星都有搖滾區票狂打卡，一般老百姓買不到還得花大錢搶黃牛，越大咖演唱會越是特權階級」、「完全認同你的說法耶！真的覺得廠商賣票要一視同仁，不應該劃分等級、特權，享優先不優先的，因為大家都是人類，沒有誰比較厲害、也沒有誰比較貴重」！