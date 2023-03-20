女網紅搭車被點評長相！5高中生訕笑：「脫口罩一定醜」
日本網紅「momohaha」是現年24歲的日美混血兒，常在YouTube頻道分享美妝、潮流及戀愛等話題，有多達62.3萬位訂閱者。近日她發布影片，說明自己某天在搭乘電車時，被同車的5位男高中生指指點點，甚至大聲地說出「脫下口罩一定很醜」等語，讓她感到非常不舒服。
記者李惠婷/綜合報導
網紅momohaha近日於YT頻道分享自己搭電車的經歷，說明當時車廂中有5名男高中生，大聲並毫不避諱地點評著車內每一位乘客的顏值，他們首先針對一名女高中生打分，接著將矛頭指向momohaha，一邊打量一邊訕笑「這應該是混血兒」、「她脫下口罩一定很醜」等等，令她感到非常不愉快，呼籲粉絲不要像那幾個人一樣隨意評論別人的長相。
粉絲們回覆「我也被質疑拿下口罩不好看，所以都不敢摘」、「不戴口罩的你更可愛」、「這些人愛講也不知道要小聲點嗎」、「自己心裡想想或私下講就算了，在本人面前講絕對不行吧」。
據悉，Momohaha曾因為一支影片在台灣爆紅，內容是她戴著口罩，用一雙迷人電眼及甜美嗲音向鏡頭撒嬌，讓眾人紛紛開始想像其脫下口罩後的畫面，後續因觀眾持續要求，於是她遵守承諾摘下，不料口罩下的面容竟不是大家想像的甜美女孩，反而有著肥厚嘴唇及凸嘴暴牙，讓粉絲嚇了好大一跳。不過該影片其實是支搞笑影片，Momohaha拍攝前有特意扮醜，真實的她確實是位甜美女孩。