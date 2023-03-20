【失能照護】壓瘡分級、傷口照護一次看！　促進傷口癒合、減少感染

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一級：皮膚紅腫 傷口照護4重點「壓力性損傷（Pressure injury）」，也就是所謂的壓傷、壓瘡、褥瘡，壓瘡依傷口的深度、嚴重度可分為4級，以及無法分級的壓瘡傷口，每一級的壓傷有不同的照護方式。
「一級壓傷」為粉紅色傷口，受壓皮膚會紅、腫、熱，但泛紅的部位指壓後不會變白。
周冠華護理長指出，一級壓傷適用敷料有人工皮、外科藥膏，傷口照護有4重點：
- 去除壓力，減少磨擦及剪力，解除患部壓力來源，調整翻身擺位，避免再度受壓迫
- 患部可以使用人工皮或泡棉敷料預防破皮產生
- 注意近期飲食是否有足夠熱量（建議每公斤至少30大卡／天）
- 可藉由按摩促進血液循環（請避開已受壓發紅的皮膚部位）
二級：破皮或水泡 傷口照護3重點「二級壓傷」為紅色傷口，皮膚產生損傷，出現破皮或水泡，傷口呈紅色。
周冠華護理長表示，二級壓傷適用敷料有銀離子敷料、人工皮、外科藥膏，傷口照護有3重點：
- 可選用藥膏、藥布再加紗布覆蓋或人工皮、泡棉敷料
- 使用生理食鹽水清潔傷口後，用棉棒或紗布去除表面生物膜
- 注意每日攝取熱量（建議每公斤至少30大卡／天），若無因疾病限制蛋白質攝取，每日可補充蛋白質（體重X1.4gm），以及維生素C
三級：皮下或脂肪層受損 傷口照護3重點「三級壓傷」為黃色傷口，損傷深及皮下組織或皮下脂肪層，傷口可能有腐肉或感染。
周冠華護理長提到，三級壓傷適用敷料有燙傷乳膏、濕敷療法、銀離子敷料、清創凝膠，傷口照護有3重點：
- 需外科清創、自體清創（水凝膠敷料），傷口有異味或變化，應盡早就醫
- 使用濕紗或吸水性敷料填塞傷口，需加泡棉為第二層敷料
- 補充足夠的熱量、蛋白質及維生素C
四級：傷及肌肉深可見骨 傷口照護4重點「四級壓傷」為黑色傷口，傷口可見腐肉、骨頭、韌帶、肌肉、肌腱，可能有潰爛組織或臭味產生。
周冠華護理長表示，四級壓傷適用敷料有燙傷乳膏、濕敷療法、銀離子敷料、清創凝膠，傷口照護有4重點：
- 需外科清創、自體清創（水凝膠敷料）
- 使用濕紗或吸水性敷料填塞傷口，需加泡棉為第二層敷料
- 補充足夠的熱量、蛋白質及維生素C，熱量可調整為基本量之1.3倍，每日蛋白質建議量為（體重X1.4gm）
- 傷口惡化建議就醫治療
壓瘡「無法分級」 該如何照護傷口？而「無法分級」的壓瘡，為全皮層組織缺損，傷口基部被腐肉或焦痂遮蔽而無法確認潰瘍的深度。
周冠華護理長指出，適用敷料、照護重點都如四級傷口護理，但若傷口是在足跟的穩定痂皮（乾的、緊密的、完整的、沒有紅斑或浮動的），可提供「身體自然的生物屏障」位置，則不需清除。
資料來源：財團法人創世社會福利基金會－照護e點靈_照顧大補帖《傷口照護好專業》
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57093
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