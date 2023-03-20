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【失能照護】壓瘡分級、傷口照護一次看！　促進傷口癒合、減少感染

【失能照護】壓瘡分級、傷口照護一次看！　促進傷口癒合、減少感染
【失能照護】壓瘡分級、傷口照護一次看！　促進傷口癒合、減少感染

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】植物人無法自行活動，長期躺臥或久坐易壓迫皮膚組織，導致皮膚或皮下組織受損，產生所謂的「壓瘡」，壓瘡一旦發生會影響個案健康，增加感染風險。

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財團法人創世社會福利基金會周冠華護理長，分享護理人員傷口照護的知識與技術，希望協助民眾傷口照護，促進受損組織有效癒合。

一級：皮膚紅腫　傷口照護4重點

「壓力性損傷（Pressure injury）」，也就是所謂的壓傷、壓瘡、褥瘡，壓瘡依傷口的深度、嚴重度可分為4級，以及無法分級的壓瘡傷口，每一級的壓傷有不同的照護方式。

「一級壓傷」為粉紅色傷口，受壓皮膚會紅、腫、熱，但泛紅的部位指壓後不會變白。

周冠華護理長指出，一級壓傷適用敷料有人工皮、外科藥膏，傷口照護有4重點：

  1. 去除壓力，減少磨擦及剪力，解除患部壓力來源，調整翻身擺位，避免再度受壓迫
  2. 患部可以使用人工皮或泡棉敷料預防破皮產生
  3. 注意近期飲食是否有足夠熱量（建議每公斤至少30大卡／天）
  4. 可藉由按摩促進血液循環（請避開已受壓發紅的皮膚部位）

二級：破皮或水泡　傷口照護3重點

「二級壓傷」為紅色傷口，皮膚產生損傷，出現破皮或水泡，傷口呈紅色。

周冠華護理長表示，二級壓傷適用敷料有銀離子敷料、人工皮、外科藥膏，傷口照護有3重點：

  1. 可選用藥膏、藥布再加紗布覆蓋或人工皮、泡棉敷料
  2. 使用生理食鹽水清潔傷口後，用棉棒或紗布去除表面生物膜
  3. 注意每日攝取熱量（建議每公斤至少30大卡／天），若無因疾病限制蛋白質攝取，每日可補充蛋白質（體重X1.4gm），以及維生素C

三級：皮下或脂肪層受損　傷口照護3重點

「三級壓傷」為黃色傷口，損傷深及皮下組織或皮下脂肪層，傷口可能有腐肉或感染。

周冠華護理長提到，三級壓傷適用敷料有燙傷乳膏、濕敷療法、銀離子敷料、清創凝膠，傷口照護有3重點：

  1. 需外科清創、自體清創（水凝膠敷料），傷口有異味或變化，應盡早就醫
  2. 使用濕紗或吸水性敷料填塞傷口，需加泡棉為第二層敷料
  3. 補充足夠的熱量、蛋白質及維生素C

四級：傷及肌肉深可見骨　傷口照護4重點

「四級壓傷」為黑色傷口，傷口可見腐肉、骨頭、韌帶、肌肉、肌腱，可能有潰爛組織或臭味產生。

周冠華護理長表示，四級壓傷適用敷料有燙傷乳膏、濕敷療法、銀離子敷料、清創凝膠，傷口照護有4重點：

  1. 需外科清創、自體清創（水凝膠敷料）
  2. 使用濕紗或吸水性敷料填塞傷口，需加泡棉為第二層敷料
  3. 補充足夠的熱量、蛋白質及維生素C，熱量可調整為基本量之1.3倍，每日蛋白質建議量為（體重X1.4gm）
  4. 傷口惡化建議就醫治療

壓瘡「無法分級」　該如何照護傷口？

而「無法分級」的壓瘡，為全皮層組織缺損，傷口基部被腐肉或焦痂遮蔽而無法確認潰瘍的深度。

周冠華護理長指出，適用敷料、照護重點都如四級傷口護理，但若傷口是在足跟的穩定痂皮（乾的、緊密的、完整的、沒有紅斑或浮動的），可提供「身體自然的生物屏障」位置，則不需清除。

資料來源：財團法人創世社會福利基金會－照護e點靈_照顧大補帖《傷口照護好專業》



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57093

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