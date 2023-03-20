腦袋出現放電、有電擊感？醫指可能原因，３種情況快看醫生！

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民眾感受到「腦袋電一下」：陳又嘉醫師表示，民眾日常感受到腦袋電一下、閃過一下的被電感，通常不是腦部放電，對健康而言無傷大雅，不過可視為對生活的警訊，例如是否真的壓力過大、睡眠嚴重不足等前述提到誘發的原因造成肌筋膜僵硬發炎、自律神經或周邊神經失調，若生活正常則須留意是否有先天性疾病可能。
醫學上稱的「腦部放電」：醫學上所稱的腦部放電，可分成「發作(seizure)」和「癲癇(epilepsy)」兩大類。發作為正式的醫學名稱直譯，可視為「正在發生症狀，但尚未滿足癲癇定義。」，為陣發性，又分成誘發性和非誘發性。
發作：誘發性發作的放電，顧名思義因某種已知因素誘發所形成，例如腦傷、壓力過大、幾日沒睡、酒精戒斷、藥物戒斷、低血糖、高血糖、電解質不平衡等。非誘發性發作則為先天性疾病等非誘發所致因素。
癲癇：若放電情況為多次、有特殊特徵頻率則符合臨床定義的癲癇（症候群），後續還須經各項檢查確認。雖說日常偶爾會聽到「癲癇發作」，但實則在醫學上定義是兩種不同的情況。而不論是哪一種，出現在腦部不同位置，都有可能帶來不一樣的影響。
腦部放電發作＆癲癇？醫：位置不同影響也不同。
陳又嘉醫師說明，大腦結構可分成前額葉、頂葉、枕葉、顳葉4大區域，隨放電位置不同也會千奇百怪，雖然對健康、性命的影響主要在於發生時間的長度、放電的範圍等其他因素，但也可從位置了解可能帶來哪些影響。
腦部前方：額葉額葉在腦部前方，主要管理情緒、決策、肢體行為等，放電時就較容易出現突然失控的情緒或行為，例如突然昏倒、突然大叫、突然肢體抽動等。
腦部後方：枕葉枕葉在腦部後方，主要管控視覺，發生放電就容易有閃光、視力變形等視野改變，且也可能隨時間逐漸擴散。
腦部上方：頂葉頂葉在腦部上方，主管身體的感覺、空間感等，體積較小，發生放電時可能出現空間感覺異常，手腳短暫感覺異常，也可能擴散。
腦部下方：顳葉顳葉在腦部下方，主要管理聽覺、情感、記憶等，出現放電易有幻聽、或是似曾相識、靈光一閃、好像曾經夢到過的感覺等。
腦袋出現放電再觀察一下？醫指３情況趕快看醫生。
一般民眾發生「發作」情況，常會不以為意或再多觀察幾天，不過陳又嘉醫師提醒，若出現三種情況就應提高警覺。
超過5分鐘：急診第一是發作時間長達5分鐘，因為不論是發作或癲癇，一般情況都會5分鐘內會停下，若超過，很有可能會不斷持續下去。
未達5分鐘但持續：急診第二是發生未達5分鐘，但陣發性的連續發作、期間皆未停歇長達半小時。上述兩種情況都有可能傷害腦部、智能下降、或甚至危及性命，須立刻叫救護車、送急診。
短期內頻繁發生：盡早檢查非緊急情況但建議就醫的放電，陳又嘉醫師指出，若在短期內出現了不只一次，或是有任何疑慮就建議就醫。例如原本沒有發生過放電，但近期在一個月內就發生過兩次，就建議到神經內科檢查為佳，以了解是否有腦部相關病變或相關原因、未來發生風險評估、是否需要用藥等。
要做什麼檢查？陳又嘉醫師指出，檢查方面最常見的就是腦波檢查，將電擊片貼黏在患者頭部進行檢查，非侵入性，過程也不會有不適的感受。視情況及醫師判斷，後續也可能再繼續作電腦斷層、核磁共振等，這兩項檢查也有助於評估患者將來再次發生放電機率，若發現病兆或異常，通常再次發生可能性就較高，就會建議藥物控制或藥物治療。
防腦袋放電發作.癲癇，醫教日常調整，切勿飲酒！
陳又嘉醫師表示，不論是發作或癲癇患者，生活上都建議作出調整，包括應盡量避免過度壓力、過度勞累，或是聲光較強烈場所等，如夜店、酒吧、演唱會。並也記住切勿使用酒精，不論是酒精戒斷或酒精成癮都可能誘發，且也容易和治療藥物產生交互作用。其他像是咖啡、茶等中樞神經興奮飲品則是能避免則避免，盡可能少用。
最後也特別提醒民眾，網路上了解腦部放電情況，包括本篇文章，僅能做為參考，了解當情可能情況，實際狀況仍須由專業醫師檢查診斷，如有任何疑慮還是應盡早檢查，以利確保健康。
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