【失能照護】如何預防壓瘡產生？　護理師：掌握4大照護重點

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什麼是壓瘡？ 哪些因素會導致壓瘡產生？植物人無法自行移動，易造成局部受壓組織血管缺氧、缺血，甚至導致局部組織壞死，這種長期壓迫而產生的皮膚或皮下組織受損，稱為「壓力性損傷 Pressure injury」，也就是所謂的壓傷、壓瘡。
患者平躺時最容易壓傷的部位為頭後側、肩胛骨、手肘、尾椎、下背、腳跟，側臥則為耳骨、肩膀、髖部、腳踝。不只臥床，坐輪椅時也有可能造成壓瘡，最易壓傷處為肩胛骨、下背、尾椎、髖部、腳跟。
周冠華護理長表示，造成壓瘡的主因可分為「內在因素」與「外在因素」，「內在因素」包含大腦受損，影響保護性反射能力、皮膚保護力老化下降、大小便失禁造成皮膚受損、或整體營養狀況不良等；「外在因素」包含壓力、摩擦、剪力、環境或寢具潮濕不透氣等。
如何預防壓瘡？ 護理師教你掌握4重點壓傷一旦發生會影響個案健康，並花費較高的治療成本，周冠華護理長提醒，壓瘡是可以預防的照護問題，掌握「有效減壓」、「避免摩擦力和剪力」、「保持清潔和乾燥」、「改善全身營養狀況」4項重點才能有效預防壓瘡發生。
關於「有效減壓」，周冠華護理長表示，應協助臥床者更換臥位，至少每2個小時翻身1次，若有發紅部位，必要時需30分鐘翻身一次，此外，也可使用氣墊床延長翻身間隔時間，每3－4小時翻身一次，若長時間坐輪椅則需加4－5cm厚的海綿墊，每15分鐘抬起身體一次。
而「避免摩擦力和剪力」也相當重要，周冠華護理長強調，周冠華護理長翻身時應先將身體抬起，再挪動位置，避免拖、拉、推等動作，以防皮膚擦傷。
此外，「保持清潔和乾燥」更不可少，周冠華護理長表示，應儘量選用棉質的衣服床單，保持清潔乾燥皮膚，鋪整床單時應避免皺褶壓傷皮膚，每日至少一次溫水清洗皮膚，遇出汗、排便等情況應隨時清理、擦洗，減少皮膚浸潤，並採中性肥皂清潔。
由於整體營養狀況不良也會導致皮膚容易受損，因此也需「改善全身營養狀況」以預防壓瘡產生。周冠華護理長提到，對營養缺乏、消瘦、水腫、體弱的臥床者，可給予高蛋白、高熱量、高纖維素、易消化的食物，攪打成流質灌食，也可購買市售配方奶補充。
資料來源：財團法人創世社會福利基金會－照護e點靈_照顧大補帖《傷口照護好專業》
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57094
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