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酒齡30年喝出肝硬化　臺中慈濟醫院成功完成肝移植救命

酒齡30年喝出肝硬化　臺中慈濟醫院成功完成肝移植救命
酒齡30年喝出肝硬化　臺中慈濟醫院成功完成肝移植救命

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】臺中慈濟醫院順利完成首例肝臟移植。醫療團隊為病人舉辦重生會。移植病人郭先生與太太送上花束，感謝醫療團隊的付出。郭先生說：「感謝團隊的細心照顧，讓我可以重生。」郭太太滿心感恩：「醫療團隊不僅給予醫療照顧，更指引我們生命的方向；也很感恩大愛捐贈者的無私奉獻讓先生重生，身為另一半，我要付出更多社會責任，來回饋我們一家得到的恩惠！」

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酒齡三十年喝出酒精性肝硬化　等待3個月配對成功

郭先生從事建築業為家庭努力打拚，年輕時喝酒，酒齡近三十年，而且被診斷為「酒精性肝硬化」才來到臺中慈濟醫院，當時已經有黃疸、腹水，肝臟功能喪失，為「失代償性」肝硬化。鄭紹彬主任說，病人曾抽出高達5000cc的腹水，情況危急必須接受肝臟移植手術，等待三個月後幸運配對成功。

肝臟移植手術　考驗醫療團隊合作默契

器官移植中心主任鄭紹彬表示，肝臟移植手術並不困難，但卻是複雜型的手術。即使手術成功，術後的護理照護更重要，從開刀房、加護病房到一般病房的每個階段，都考驗著各醫療團隊的合作默契與專業整合能力。

器官移植中心　盼能翻轉病人的黑白人生

簡守信院長表示，肝臟移植手術成功，足以見證臺中慈濟醫院高水準的醫療技術，也是醫院重要的里程碑。臺中慈濟醫院器官移植中心，未來朝向全器官移植目標發展，要用最好的醫療品質照護，服務需要的病人與家屬，提升存活率與術後照顧能力，翻轉病人的黑白人生，迎接多彩未來。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57128

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