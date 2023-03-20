酒齡30年喝出肝硬化　臺中慈濟醫院成功完成肝移植救命

我是廣告 請繼續往下閱讀
酒齡三十年喝出酒精性肝硬化 等待3個月配對成功郭先生從事建築業為家庭努力打拚，年輕時喝酒，酒齡近三十年，而且被診斷為「酒精性肝硬化」才來到臺中慈濟醫院，當時已經有黃疸、腹水，肝臟功能喪失，為「失代償性」肝硬化。鄭紹彬主任說，病人曾抽出高達5000cc的腹水，情況危急必須接受肝臟移植手術，等待三個月後幸運配對成功。
肝臟移植手術 考驗醫療團隊合作默契器官移植中心主任鄭紹彬表示，肝臟移植手術並不困難，但卻是複雜型的手術。即使手術成功，術後的護理照護更重要，從開刀房、加護病房到一般病房的每個階段，都考驗著各醫療團隊的合作默契與專業整合能力。
器官移植中心 盼能翻轉病人的黑白人生簡守信院長表示，肝臟移植手術成功，足以見證臺中慈濟醫院高水準的醫療技術，也是醫院重要的里程碑。臺中慈濟醫院器官移植中心，未來朝向全器官移植目標發展，要用最好的醫療品質照護，服務需要的病人與家屬，提升存活率與術後照顧能力，翻轉病人的黑白人生，迎接多彩未來。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57128
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw