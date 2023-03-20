學《黑暗》女主復仇霸凌者　3狀態恐不佳！醫師曝「和解」才是方法

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復仇對受害者會產生哪些影響？受害者又該怎麼面對校園暴力、霸凌造成的傷害？讓精神科醫師告訴你。
復仇也是一種霸凌 受害者將重回霸凌迴圈韓劇《黑暗榮耀》中，河度領曾問過女主角文同垠，「等復仇結束，文同垠你就會變得幸福嗎？」關於這個問題，相信許多觀眾，在看完第二季後已獲得了答案。
陳牧宏主任表示，以復仇面對過去發生在自己身上的暴力或霸凌事件，一定是最辛苦的方式，因為復仇，就是一種霸凌，又會讓受害者重新回到霸凌的迴圈中，成為所謂的「霸凌－受害者（bully victim）」。
霸凌－受害者（bully victim）指的是，過去曾是受害者，後來卻成為霸凌他人的加害者。霸凌－受害者在霸凌或復仇行為後會感到難受、自責、內疚，並產生壓力，導致生理、心理的全面影響。
陳牧宏主任指出，國外研究曾對霸凌者、受害者、霸凌－受害者進行評估，發現霸凌－受害者長大後，不論在健康、財富、人際關係上，狀態都相當不好，不好的程度高於霸凌者、受害者。
在健康、財富、人際關係三層面的影響，也可從《黑暗榮耀》女主角身上略知一二。當受害者選擇進行復仇時，便轉而成為加害者，霸凌當年傷害自己的人，變成所謂的「霸凌－受害者」後，可能會進入比受害者、霸凌者更糟糕的狀態。
復仇一定不是好方法 「和解」才是方法民眾或許未想過現實中這群人在復仇後會受到哪些影響，仍看著戲劇中的復仇劇情拍手叫好。陳牧宏主任指出，「這就像社會都停在公主跟王子過著幸福快樂的日子，然後呢？沒了」。
霸凌－受害者在復仇的過程一定不會太快樂，復仇完成後也不代表這些負面影響就會因此而停止。以「復仇」面對過去的傷口一定不是好方法，也不是唯一的方法，事實上在現實生活中也很難像劇中女主角一樣成功展開復仇計畫。
陳牧宏主任表示，其實「和解」才是方法，但不是跟對方和解，因為對方也不會想和解，甚至有時對方根本不覺得他是霸凌，所謂的「和解」是跟「自己」和解。
但要怎麼和自己和解呢？陳牧宏主任笑著坦言自己也不知道，通常也不會有人表示要跟自己和解，不過在醫療端，通常還是會協助這群孩子，重新獲得自我的意義，讓他們能夠滿意自己的生活是最核心的事。
但陳牧宏主任也提到，不管是和解或復仇，其實都是在「收拾善後」，如果能在第一線，在當時霸凌的現場，就有辦法好好處理，或許就不會有後面這些問題，但這要靠教育、政策的協助才有辦法做到。
健康醫療網提醒您：拒絕暴力，請撥打110
反霸凌專線：1953
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57154
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