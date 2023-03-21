類風濕性關節炎發作痛到無法打蛋　八成病友兩年內恐關節損傷

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看不出來不等於「沒事」！青壯年病友深陷家庭、職場困境全台約有十萬名類風濕性關節炎病患，林口長庚醫院風濕過敏科蔡昀臻醫師指出，許多人以為類風濕性關節炎只發生在長輩，其實好發於30至50歲的青壯年，因初期症狀易誤認成媽媽手、肌腱發炎、腕隧道症候群等職業傷害，因此延誤就醫，超過八成患者可能在發病前兩年便出現關節損傷、約四成患者十年內恐釀成日常功能障礙。
蔡昀臻醫師說，很多病患一發作起來，不只是刷牙、扣內衣，連吃飯拿筷子、湯匙都有困難。對正值求職以及照護家庭年紀的青壯年病友更是不利，常因疼痛導致動作緩慢、須請假休息，在職場上被同事誤解為賴床、偷懶、工作態度不佳。
也因為身為家庭經濟支柱，擔心未來不能重回職場，索性隱瞞病情。同時發作時無法完成家事，有時連家人也無法諒解。蔡醫師提醒，病友被疼痛折磨時，旁人常因「看不出來」，誤以為「無病呻吟」，這些錯誤認知帶給病友更多壓力，應多體諒、理解病友的痛，給予心理支持。
醫病溝通、積極控制疾病活動度 達成治療目標類風濕性關節炎無法治癒，同時發炎物質也會攻擊其他器官，造成心臟、肺臟等重大併發症，因此穩定控制病情相形重要。
三總內科部風濕免疫過敏科主治醫師盧俊吉醫師說，根據歐洲風濕病聯盟(EULAR)2022指引，類風濕性關節炎治療達標，須於治療三個月內至少改善50%的疾病活動度、治療六個月內達成緩解以及低疾病活動度。
不過臨床觀察，病友對於疾病及治療有許多迷思。盧俊吉醫師說，即使是關節不腫、不痛的時候，關節依然會持續受到破壞，且有些患者還有關節外併發症，所以不可以自行停藥，即使達到減藥條件，也要採取「階段性減藥」。
對於許多病友「吃藥吃到怕」，可與醫師討論，醫師會依病友狀況調整治療策略與藥物劑量，不一定會越吃越多；除此之外，部分藥物須一至兩個月才產生療效，且病情起伏與生活作息、運動飲食也有關，須靠定期評估疾病活動度判斷，而非自行停藥。
治療類風濕性關節炎的藥物推陳出新，包括非類固醇消炎藥、類固醇、疾病調節抗風濕藥物(DMARDs)、生物製劑、口服小分子藥物等，盧俊吉醫師說，醫病溝通是治療達標的最佳方程式，可依據自身病況、有無關節病變、藥物副作用、是否備孕等討論治療方式，以降低病情惡化速度。
中華民國類風濕性關節炎之友協會成立三十年來，幫助無數病友提升治療動力與心靈支持。包素娟理事長呼籲社會為病友提供三關：「充足照護資源，關注病友身體」、「心理盼你同理，關懷病友需要」、「醫病共享決策，關心病友需求」；今年協會也釋出30個免費入會名額(申請連結：https://reurl.cc/9Vv99n，聯繫電話: 02-2822-7495)，以及心理諮詢等服務幫病友打氣。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57211
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