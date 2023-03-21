今早15分鐘「4地震」！氣象局揭原因：2天內恐有4.5餘震
今（21）日春分早晨相當不平靜，截至10點為止，花蓮縣今早一連出現4起地震，其中以9點45分芮氏規模5.3的地震規模最大，後續餘震分別是9點46分芮氏規模4.4、9點54分芮氏規模3.9、9點59分芮氏規模3.7，對此中央氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，這起地震序列主要是歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊擠壓造成，地震預報中心課長邱俊達則示警，未來2天可能會出現芮氏規模3至4.5的餘震出現，請民眾多加提防。
記者張志浩/綜合報導
陳國昌提及，本次地震震央位於中央山脈的東翼、縱谷斷層的西邊，主震深度7.2公里算是非常淺層，但過去該區並非地震好發區，因此今天的這些地震都是隨機發生的；此外，中央山脈地質的岩石本身就較堅硬，因此地震發生後能量衰減較慢，後續才有連續的餘震馬上發生，且震源較淺的原因，也導致地震全台有感。
邱俊達則說明，該區域近50年發生芮氏規模5.0以上的地震次數僅15次（含今天），主因是靠近中央山脈的地震偏少，長久推擠下來多多少少會有就大的地震發生，由於本次地震的能量可能還沒完全釋放完，因此預估未來2天內還會有芮氏規模3至4.5的餘震出現。
最後陳國昌指出，由於中央山脈地質條件受限，餘震狀況推測2天內就會趨於穩定，除了不會有再大規模的地震出現外，2天後要再有餘震的機率也不高。提醒民眾仍要做好防震準備，以備不時之需。