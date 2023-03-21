擊退晚期大腸直腸癌攻略！精準治療突破最惡基因

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大腸直腸癌發生率多高？早期／晚期預後差很大？
大腸直腸癌不只在台灣發生率高，綜觀全世界，是僅次肺癌及乳癌的大癌種，發生率為第三常見，死亡率則是第二高。目前台灣一年約有1萬7千名新診斷大腸直腸癌個案，已連續14年蟬聯發生率第一，死亡率則是排名第三高。由此可知，大腸直腸癌是需要積極防治的重要課題。
那麼早期發現大腸直腸癌，是否對預後有幫助呢？臺大醫院腫瘤醫學部主治醫師梁逸歆醫師舉例，以大腸直腸癌早期（第一期到第三期）來說，只要可以接受手術治療／輔助型化療等治療，幾乎都有機會痊癒、五年存活率非常高。反觀晚期，一旦發現已是第四期且有轉移，在接受標準治療後，仍有很高的復發風險，相當棘手。但也不用完全絕望，因為相較其他癌症，轉移性大腸直腸癌是有機會藉由多專科以及精準治療，達到更好的療效。
針對晚期轉移性大腸直腸癌又可分為三大類型：
- 已知無法痊癒，但希望追求生活品質與存活
- 轉移部位少，有機會追求痊癒
- 轉移部位多，但標準治療有困難。需仰賴精準治療，將腫瘤縮小做局部治療。從單純追求存活，到有機會痊癒。
選對個人化治療策略先驗這些！對症下藥突破困境
為了提供每位病患個人化且精準的治療，需要透過基因檢測，來擬定整體治療策略及疾病預後等狀況。根據國外指引建議，大腸直腸癌患者至少應檢驗五種基因，分別為RAS、BRAF、MSI-H、HER2及NTRK。由於目前健保僅給付RAS基因檢測，梁逸歆醫師建議，第二期或第三期可以只考慮檢驗MSI-H，而晚期轉移性大腸直腸癌若是經濟許可，則建議都檢驗。
其實因為大腸直腸癌對於化療反應極佳，即便到了現在，化療還是不可避免的治療利器。近年隨著精準醫療普及，制定個人化治療策略顯得更加重要。舉例來說，檢測出有RAS基因突變，可能會使用化療合併抗血管新生標靶；沒有RAS基因突變，則是化療合併抗表皮生長因子標靶。
最惡基因突變－BRAF有解？精準醫療提升存活
至於BRAF基因突變，因為化療效果不佳，常讓病患越治療越惡化。因此現在標準治療會以二合一或三合一化療再加上標靶治療為主。如果能及早瞭解腫瘤基因突變，再以不同的精準治療做搭配，爭取更好的預後。
梁逸歆醫師分享，早年因為精準醫療尚未普及，BRAF基因突變有著最惡基因之稱，病患即使接受治療，平均存活僅勉強超過一年，只能眼睜睜看著他們越來越虛弱。印象深刻的是曾有病患因為剛好碰上精準醫療發達，讓原先不能手術的腫瘤到後來能夠接受手術，有很長一段時間是疾病無惡化的狀態，有機會追求痊癒！
迎戰大腸直腸癌！定期篩檢不可少
近年在政府大力推動糞便潛血篩檢後，大腸直腸癌盛行率有緩慢下降的趨勢，不過仍需要時間才能慢慢反轉。因為早期發現早期治療相當重要，希望民眾都能在早期將大腸直腸癌揪出並遏止。如果一發現即是晚期轉移性大腸直腸癌也不用氣餒，現在的精準醫療有非常多新型的藥物及組合，能夠針對不同基因突變來制定治療策略。
溫馨提醒：政府目前補助50-74歲民眾每2年一次免疫法定量糞便潛血檢查；可以到全國各地健保特約醫療院所辦理，若有問題可洽詢各地衛生局（所）或健康服務中心。
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