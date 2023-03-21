不耍特權！陳沂爆他BLACKPINK全認識 「可以大聊那種」
南韓大勢女團BLACKPINK來台舉辦世界巡演，近9萬張門票秒殺，一票難求的情況下，爆出名人以公關票進場的爭議，大砲網紅陳沂說，自己也利用過前市議員母親的人脈看金城武本人，更爆料一名演藝圈大前輩，幾乎沒看過他用特權拿票，更說這位長輩「BLACKPINK四公主，每個都認識，還可以跟妳大聊的那種」，引來網友瘋猜。
記者楊穎軒／綜合報導
陳沂在臉書表示，社會就是如此，人脈也是一種資產，「特權不是自己去要的，是人家會主動給你」，但自己不喜歡這種生態，因為對他人不公平，所以通常都拒絕使用特權，不過在不影響人的前提下，她曾拜託早年當市議員的媽媽陳雪芬，幫她拿頒獎典禮的票，一睹偶像金城武本尊風采。
「大家說沒什麼好羨慕那些藝人的，誰叫人家有人脈你沒有」，陳沂透露，她認識一位演藝圈超級大前輩，從來沒看過對方用特權拿票，即使是很想看、門票很難買的球賽，他還是會自己想辦法購票，除非真的買不到，才會非常不好意思地拜託朋友，而且絕對堅持付錢。
陳沂說，該演藝圈前輩，以他的輩份和人脈，「根本說一聲票就送到他面前了」，但對方卻不耍特權，認為這才是特權正確使用的方式，陳沂最後補充：「題外話，文中提到的演藝圈超級大前輩，BLACKPINK四公主，每個都認識，還可以跟妳大聊的那種！」
大批網友紛紛猜測陳沂所說的演藝圈前輩身分，「有特權卻不用的綜藝清流？好想知道是誰」、「不會是演藝圈大姐大小燕姐吧」、「瓜瓜吧」、「瓜老大吧！人品是真的好」、「是小S嗎」、「我猜寬姐」！