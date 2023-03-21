劉真追求者多「為何選辛龍」？20年舞伴曝1點贏過有錢人
「國標女王」劉真明（22）日將滿逝世3周年，也讓演藝圈好友們不禁回憶她生前點滴，也希望老公辛龍能盡快走出喪妻之痛。對此，與劉真合作20年的舞伴就透露，其實辛龍追她很久了，劉真也喜歡有才華的人，兩人才決定攜手共度一生。
記者詹鎰睿/綜合報導
回顧劉真一生，從小學開始就接觸到芭雷舞蹈，18歲學習國標舞，23歲就全力朝向舞蹈領域前進，也多次參加各種舞蹈比賽，逐漸嶄露頭角，也因為曾在歌星高凌風身邊伴舞，順勢踏入演藝圈，除了表演與教課以外，也在戲劇、主持、廣告中亮相，因緣際會認識辛龍後，兩人才決定交往，並於2014年正式登記結婚，同年6月飛到夏威夷舉辦婚禮，成為令人稱羨的銀色夫妻檔。
另據《三立新聞網》報導，與劉真認識29年、合作20年的舞伴李志堯透露，有次在教室拉筋時，劉真才突然說，有個人追了他很久，問了之後才知對方是辛龍。李志堯表示，其實劉真的追求者很多，當中也不乏有錢人，可是劉真就是喜歡有才華的人，所以兩人交往後，李志堯並沒有感到很意外。
遺憾的是，2020年2月劉真因心臟問題動手術，卻在途中心臟驟停，搶救45天後病逝，享年44歲，也讓辛龍十分痛心，至今仍無法走出來。先前，好友吳宗憲就透露，他有傳訊息關心辛龍，並鼓勵對方盡快回到演藝圈，繼續為社會服務，也希望時間能沖淡一切，但辛龍依舊過著隱居般的生活。