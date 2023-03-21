炎亞綸發新歌「台灣就4連震」！他見地震編號曝詭異巧合
男星炎亞綸先前因「下雨地震說」引起熱議，後來經過國外期刊相關學術研究，證實他所言不假，因此炎亞綸也被網友取了地質學家、地質權威等封號，他也直接將新歌名字取為《地質學家》，並於今（21）日發行，沒想到花蓮今早就一連出現4起地震，讓他驚呼：「不可能今天發行《地質學家》就地震吧！？」
記者賴禹妡/台北報導
今日花蓮今早一連出現4起地震，其中以9點45分芮氏規模5.3的地震規模最大，後續餘震分別是9點46分芮氏規模4.4、9點54分芮氏規模3.9、9點59分芮氏規模3.7，地震預報中心課長邱俊達示警，未來2天可能會出現芮氏規模3至4.5的餘震出現。
對此，炎亞綸就在臉書貼文笑喊，「不可能今天發行《地質學家》就地震吧！？」、「為各位寫了一首《地質學家》，以後地震就聽這首」，甚至他還查了中央氣象局地震報告，發現9點45分芮氏規模5.3的地震編號為第112020號，恰巧對應到炎亞綸的生日11月20日，讓他驚呼：「連編號都是我的生日！」
貼文曝光後，網友紛紛留言，「太神奇不愧是地質學家」、「以後不准再發單曲」、「真的是被地震認可的地質學家」、「連踢公貝都在幫你」、「準到有點可怕，好扯」、「原來是你控制的」。