BLACKPINK搖滾區看不到！五月天同場地沒人罵　3關鍵曝光

炎亞綸發新歌「台灣就4連震」！他見地震編號曝詭異巧合

▲炎亞綸被網友取了地質學家、地質權威等封號，他也直接將新歌名字取為《地質學家》，並於今（21）日發行。（圖／翻攝炎亞綸IG）
▲炎亞綸被網友取了地質學家、地質權威等封號，他也直接將新歌名字取為《地質學家》，並於今（21）日發行。（圖／翻攝炎亞綸IG）

記者賴禹妡/台北報導

男星炎亞綸先前因「下雨地震說」引起熱議，後來經過國外期刊相關學術研究，證實他所言不假，因此炎亞綸也被網友取了地質學家、地質權威等封號，他也直接將新歌名字取為《地質學家》，並於今（21）日發行，沒想到花蓮今早就一連出現4起地震，讓他驚呼：「不可能今天發行《地質學家》就地震吧！？」 

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲炎亞綸沒有即時發表地震文，事後竟然向粉絲道歉。（圖／翻攝炎亞綸FB）
▲炎亞綸先前因「下雨地震說」引起熱議，後來經過國外期刊相關學術研究，證實他所言不假。（圖／翻攝炎亞綸FB）
今日花蓮今早一連出現4起地震，其中以9點45分芮氏規模5.3的地震規模最大，後續餘震分別是9點46分芮氏規模4.4、9點54分芮氏規模3.9、9點59分芮氏規模3.7，地震預報中心課長邱俊達示警，未來2天可能會出現芮氏規模3至4.5的餘震出現。 

▲今天（21日）上午9點45分，花蓮地區發生地震。（圖／中央氣象局）
▲今日上午9點45分，花蓮地區發生地震。（圖／中央氣象局）
對此，炎亞綸就在臉書貼文笑喊，「不可能今天發行《地質學家》就地震吧！？」、「為各位寫了一首《地質學家》，以後地震就聽這首」，甚至他還查了中央氣象局地震報告，發現9點45分芮氏規模5.3的地震編號為第112020號，恰巧對應到炎亞綸的生日11月20日，讓他驚呼：「連編號都是我的生日！」 

貼文曝光後，網友紛紛留言，「太神奇不愧是地質學家」、「以後不准再發單曲」、「真的是被地震認可的地質學家」、「連踢公貝都在幫你」、「準到有點可怕，好扯」、「原來是你控制的」。 

深夜地震有感！炎亞綸「同步發文」雪恥成功　萬人瘋朝聖

日網票選「亞洲最帥男星」！5台灣人上榜　炎亞綸才排第6

今早15分鐘「4地震」！氣象局揭原因：2天內恐有4.5餘震

林俊傑演唱會爆「臨時退貨嘉賓」！男星氣炸離場秒退追IG

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀