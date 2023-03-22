BLACKPINK離台！主辦方「慢走不送」被轟 理想國這樣說
南韓大勢女團BLACKPINK來台舉辦兩場巡演，近9萬張門票秒殺，帶動可觀錢潮，主辦方「理想國」在20日上午4姝搭機返韓當天，疑似於IG限時動態發布專機離台的照片，配文寫下「慢走不送」，被認為有嘲諷意味，對此，理想國今（22日）終於發聲明回應。
記者楊穎軒／綜合報導
該篇動態被網友放上Dcard討論，原PO批評主辦單位的社群小編不尊重客人，痛罵：「賺這麼多錢還這種態度！」附上的相片，BLACKPINK的專機被用紅色框框圈出，右下角寫著「慢走不送，As if it's your last」，〈As if it's your last〉是BLACKPINK的歌，中文翻譯為「像最後一樣」，頗有針對性質。
理想國今近中午在粉專發文，指公司多名員工同時擁有IG編輯權限，事情爆發後已啟動內部調查，瞭解該篇發文是否為員工所為，「如經查圖片及發文屬實，我們將進行嚴厲懲處。若經查圖片及發文為他人惡意造假行為，我們將保留法律追訴權。」
此外，理想國表示，尊重並感謝藝人及團隊來台灣演出，提及BLACKPINK以高規格的製作和舞台，寫下台灣KPOP新紀錄，「同時更感謝所有歌迷的批評指教及理性建議，對於造成所有歌迷及社會大眾觀感不佳致上最深的歉意。」