ㄚ頭結婚3年仍AA制！尪脫口「妳欠我2塊」 她理智線秒斷
女星ㄚ頭（詹子晴）和警政署前署長王卓鈞之子王惟立（William）結婚3年，兩人在這之前已經交往9年之久，感情相當要好，而近日她上節目時提到出遊敗興而歸的故事，直言老公將AA制執行得太過徹底，去美國時連2塊美金（約台幣60元）都要向她計較，讓她十分傻眼。
記者賴禹妡/台北報導
ㄚ頭日前在節目《11點熱吵店》中提到，她和老公交往時期就一直維持AA制的習慣，但如果她多付錢也不會特別去提，有次她和老公在美國旅遊時，去日本城吃拉麵，當下ㄚ頭因為身上零錢不夠，便讓老公先代墊了2塊美金。
ㄚ頭表示，吃完拉麵之後，兩人回飯店路上遇到彩券行，她順手買了幾張刮刮樂，並拿100元美金找開，身上因此就有了零錢，「我也沒想到我剛剛欠他兩塊這件事情，因為我就不會記在心上」，而回到飯店時，老公竟要求她返還剛剛吃拉麵少付的2塊美金，讓她當場理智線爆炸。
ㄚ頭直言第一天從拉斯維加斯坐到LA的車資200美金（約台幣6000元）就是她付的，但她都沒和老公要求均分，如今卻被老公追討2塊美金，讓她相當傻眼。ㄚ頭隨後也分享，某次兩人在機場時，她想買一瓶優格，但手上都拿滿東西沒辦法掏錢，便請老公幫忙付帳，當下老公竟回「蛤？我要付錢喔？」讓她再度被惹怒，但ㄚ頭老公解釋，他是因為覺得掏錢包麻煩，才會這樣反應，並非在意錢的事情，「這個有點冤枉」，夫妻倆互動笑翻全場。