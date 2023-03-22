劉真病逝3週年！辛龍悲喚「親愛的妳」 41秒片惹哭全場
「國標女王」劉真2020年2月因心臟主動脈狹窄接受瓣膜置換手術，卻因心臟功能恢復不良於3月22日離世，而辛龍從那之後就獨自承受喪妻之痛，到現在都還沒走出，今（22）日是劉真逝世3週年，辛龍再度在臉書上緬懷亡妻，短短41秒的影片道盡對劉真的思念，深情模樣惹哭眾人。
記者賴禹妡/台北報導
辛龍今日在臉書上發布影片，只見畫面中辛龍使用粉色背景圖搭上動人的配樂，並用文字向劉真喊話：「親愛的妳啊，有空回到家裡，佛堂有妳的位子，可以安住休息，妳到天上修行，也要安定而快樂」，言語之中透露出對亡妻的濃濃思念。
而辛龍也罕見提到女兒霓霓，和劉真分享父女近況，「我與女兒都很好，妳也要好好的。簡單、規律的生活，是我和Nini最大的快樂。女兒讀的學校是國際雙語國小。我跟Nini說在學校考試不要有壓力，但每次考卷拿回家要我簽名，不是100分就是97分。 女兒喜好學習讀書的個性，一定是遺傳到妳了。」最後更寫下：「我是第一次當爸爸，我希望我做得夠好⋯我是爸爸也學著當媽媽。」
整段影片總共41秒，卻逼哭許多網友，大家紛紛留言替辛龍打氣，「加油～你們會很好的」、「太感動了」、「辛龍爸爸，劉真一定很欣慰」、「好深情」、「簡簡單單的敘述生活，但是怎麼那麼感動啊」、「加油～你是最棒的爸爸」、「日子會越來越好的，你們好，劉真也才會好」。