林予晞近距離追星BLACKPINK 連Jennie青筋都看見
林予晞今（22）日出席香氛品牌活動，宣布考上研究所的好消息，至於學系她保密到家，拿到學生證才要公布。身為BLACKPINK鐵粉，林予晞沒有錯過高雄演唱會盛事，她買特A區6800元的票，還自備望遠鏡到場，興奮說：「看到Jennie唱歌握麥克風的手，青筋一條一條的很清楚，哇！離她們好近。」
記者羅凌筠/台北報導
從什麼時候開始喜歡BLACKPINK？林予晞說：「我從出道就很follow，你去看她們MV，Lisa那時候還有汗毛、小鬍子，還是小孩子的時候就好可愛。」為了不錯過任何一刻，林予晞說：「我帶望遠鏡去，夾縫中求生存，四閨女跑去哪就追去哪，眼睛都快脫窗，但是好值得，望遠鏡不會擋到別人，要看錄影看別人拍的就好，我還是希望現場跟她們有連結。」
不過這次演唱會2大爭議，一是有藝人喬票文化被視為特權，二是搖滾區該站該坐爭論不休，林予晞認為自己同時有3種身分，她既是藝人，是能夠幫表演者帶來流量的人，她也是BLACKPINK鐵粉，同時她還是習慣站著看表演的聽團仔，因此對於各方的聲音，她能理解這3種人的心情。
林予晞自己親身去演唱會之後，也是2度遇到排隊「解壓縮」的插隊明星，還有後排坐著分不清4位成員的臉盲ABC男孩，出言冒犯男粉絲，說在場尖叫的男生「好娘（So homosexual）」。
被問到在場有不開心的時候嗎？她說：「還是會，因為跟自己看表演的習慣不一樣，但是冷靜下來，別去想這些，專注於對她們的愛，就覺得放下了，不那麼生氣。不管是什麼立場的文化，大家因為喜歡才來，這個心意就很感動。」