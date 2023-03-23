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聯準會宣布再升息1碼！道瓊重跌530點

▲美國聯準會宣布再升息1碼，主席鮑威爾指出，目前通膨率依然過高，打擊通膨尚需努力。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國聯準會宣布再升息1碼，主席鮑威爾指出，目前通膨率依然過高，打擊通膨尚需努力。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國銀行業爆發危機之際，聯準會（Fed）於台灣時間23日凌晨公布3月份議息會議結果，升息1碼，算是符合預期，也是近期連續9次升息。不過投資人對銀行體系風險的擔憂未解，銀行股持續受壓，美股主要指數皆收黑，其中道瓊工業指數更跌了530點。

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綜合外媒報導，聯準會聲明指出，美國銀行體系健全、富有彈性，然而，近期發生的事件可能導致銀行對家庭和企業的信貸條件收緊，並對經濟活動、就業和通膨造成壓力，具體影響的程度仍不確定，當局會持續關注通膨風險，持守讓通膨率回到 2%的目標。

聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）表示，個別銀行出現嚴重困難，不排除危害其他健康的銀行，如果不解決個別銀行問題，則可能威脅整個銀行系統，因此聯準會、美國財政部及聯邦存款保險公司（FDIC）決定果斷行動，確保存款安全、貸款計劃也有效滿足銀行需求，會繼續密切觀測形勢，全力確保銀行體系穩健。

鮑威爾並聲稱，本次會議開始前幾天，當局曾考慮要暫停升息，但聯準會公開市場委員會（FOMC）成員最終達成共識，一致支持升息行動，強調目前通膨率依然過高、勞動力市場緊張，若不能實現物價穩定性，美國經濟將無法良好運作。

由於升息幅度符合市場預期，22日美股一度由跌轉升，但因鮑威爾估計今年內不會降息，加上財長葉倫（Janet Yellen）表示，暫時不會擴大聯邦存款保險制度的覆蓋範圍和額度，美股隨即急挫。

22日收盤，道瓊工業指數下跌530.49點或1.63%，收32030.11點；標準普爾500指數下挫65.90點或1.65%，收3936.97點；那斯達克綜合指數挫跌190.15點或1.60%，收11669.96點；費城半導體指數下滑25.18點或0.81%，收3091.71點。

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