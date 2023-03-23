《黑暗榮耀》可怕細節！全宰寯結局早暗示 劇迷雞皮疙搭
《黑暗榮耀》第二季已經上架近兩週，目前仍然討論話題相當高，截至今天上午為止，Netflix台灣最熱門的影集還是《黑暗榮耀》，顯然「五人霸凌幫」的下場非常多人期待搶看。然而近日出現一個隱藏彩蛋，讓韓國人也相當驚訝，那就是劇中最後墜樓而亡的全宰寯（朴成勳 飾）的結局其實早有暗示，隱藏的細節讓劇迷直呼「導演真的細思極恐！知道後直接起雞皮疙瘩！」
記者張嘉哲/綜合報導
《黑暗榮耀》裡全宰寯作為校園暴力加害者五人幫之一，最終先被崔惠程（車珠英 飾）加入藥水到日常的眼藥水中導致失明，最後又被河度領（鄭星一 飾）推入自家工地的水泥池慘死。
然而近日有韓國網友發現劇中隱藏細節，原來全宰寯在死前，一幕河度領在便利商店吃著三角飯糰的畫面，後方的零食包裝上寫著「케이준 눈을 감자」，而「준」字剛好與全宰「寯」的發音相同，而「 눈을 감자」又翻作「閉上眼睛」相同，念起來就像是「K寯閉上眼睛」，對比後面宰寯眼睛失明的意境直接符合。
另外在第12集時，全宰寯去文同珢（宋慧喬 飾）家樓下找麻煩，結果被朱如炡（李到晛 飾）教訓了一番，有網友發現當時後方背景的工地上，一個布條上寫著「떨어지면 죽습니다（掉下來會死）」，雖然是一般工地的警語，但對照全宰寯最後遭到推下工地死亡的結局，讓人直接聯想這很可能是導演細心安排的「暗示」。
該彩蛋也被劇迷熱烈討論表示「導演瘋了吧ㅋㅋㅋ！這好瘋狂啊」、「導演的暗示太瘋狂了ㅋㅋ」、「不！這真的太好笑了，一切都是巧合吧ㅋㅋㅋ」、「這到底是怎麼回事，我都起雞皮疙瘩了」、「天啊！導演的心思真的太細膩了」、「這個就算看10次都不會發現的......」、「好恐怖的彩蛋啊，安息吧宰寯啊」、「宰寯安息吧....證明河度領是沒有手下留情的ㅋㅋ」。