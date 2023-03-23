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疫後在台首召開！亞洲馬戲團年度會議

▲相隔三年，疫後隨著國境的開放再次在台舉行該網絡之年度會議。（圖／法爾劇團提供）
▲相隔三年，疫後隨著國境的開放再次在台舉行該網絡之年度會議。（圖／法爾劇團提供）

記者賴正琳／綜合報導

鑒於台灣在防疫的良好成績是世界有目共睹及國際聯結的韌性與積極度，繼2019年亞洲馬戲網絡年會在衛武營國家藝術文化中心的馬戲平台支持下召開，相隔三年，疫後隨著國境的開放再次在台舉行該網絡之年度會議，由夥伴FOCA福爾摩沙馬戲團的協力安排，連同台灣首屆FOCASA馬戲藝術節一同在台南登場，推廣亞洲當代馬戲重要發展的里程碑。

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亞洲馬戲網絡(Circus Asia Network, CAN)如同其他國際網絡，皆認同交流及平台之重要性，於2017年在韓國由七個亞太國家、13個公私立機構與團體組成。期望在亞洲馬戲網絡的成立之下，連同其他馬戲夥伴創立屬於亞洲風格的平台組織，以促進知識與資訊的共享、專業人才的發展及交流以及與相關領域夥伴及組織合作為發展目標。

此次為期四天的年度會議，會員國來自日、韓、柬埔寨、台灣及受邀其他網絡夥伴如加拿大國家馬戲藝術中心暨國際當代馬戲展會(TOHU/MICC)、澳洲群藝馬戲製作公司(Cluster Arts)、新加坡濱海藝術中心(Esplanade - Theatres on the Bay)等國齊聚在台，不僅聚焦於疫後發展，分別由日本瀨戶內馬戲工廠(Setouchi Circus Factory)、韓國Creative Group NONI、首爾街頭藝術創作中心(Seoul Street Arts Creation Center)、柬埔寨法爾劇團(Phare the Cambodian Circus)、台灣FOCA、衛武營國家藝術文化中心共同討論平台永續規劃及在台灣落地串聯，更期望透過多國夥伴的腦力激盪，描繪出未來樣貌。

同為執行委員會法爾劇團執行長Dara亦在網絡發展透露與FOCA長期合作的下一步規劃，期望促成FOCA管理團隊至柬埔寨了解法爾藝術學院(Phare Ponleu Selapk)、法爾劇團及社會企業的營運模式，以台柬合作促成多國交流及共同成長。亞洲馬戲網絡未來兩年的年會，將由法爾劇團及法爾藝術學院、衛武營國家藝術文化中心分別接棒，相信在這動盪的時代，偕同亞太地區夥伴走出亞洲馬戲之路！

▲此次為期四天的年度會議，廣邀亞洲各國馬戲團參與。（圖／法爾劇團提供）
▲此次為期四天的年度會議，廣邀亞洲各國馬戲團參與。（圖／法爾劇團提供）

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