疫後在台首召開！亞洲馬戲團年度會議

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此次為期四天的年度會議，會員國來自日、韓、柬埔寨、台灣及受邀其他網絡夥伴如加拿大國家馬戲藝術中心暨國際當代馬戲展會(TOHU/MICC)、澳洲群藝馬戲製作公司(Cluster Arts)、新加坡濱海藝術中心(Esplanade - Theatres on the Bay)等國齊聚在台，不僅聚焦於疫後發展，分別由日本瀨戶內馬戲工廠(Setouchi Circus Factory)、韓國Creative Group NONI、首爾街頭藝術創作中心(Seoul Street Arts Creation Center)、柬埔寨法爾劇團(Phare the Cambodian Circus)、台灣FOCA、衛武營國家藝術文化中心共同討論平台永續規劃及在台灣落地串聯，更期望透過多國夥伴的腦力激盪，描繪出未來樣貌。
同為執行委員會法爾劇團執行長Dara亦在網絡發展透露與FOCA長期合作的下一步規劃，期望促成FOCA管理團隊至柬埔寨了解法爾藝術學院(Phare Ponleu Selapk)、法爾劇團及社會企業的營運模式，以台柬合作促成多國交流及共同成長。亞洲馬戲網絡未來兩年的年會，將由法爾劇團及法爾藝術學院、衛武營國家藝術文化中心分別接棒，相信在這動盪的時代，偕同亞太地區夥伴走出亞洲馬戲之路！