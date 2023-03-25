台塑麥寮附近居民疾病預防篩檢開跑　照顧五鄉鄉親健康

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而以C型肝炎為例，醫護團隊自2022年共已協助2084名七鄉C型肝炎鄉親到院追蹤檢查，經檢測確認有587名患者須治療，經醫護團隊關懷追蹤已有559位接受治療，治療率達95%。
台塑企業表示，今年更感謝雲林縣衛生局共同結合本企業篩檢活動，與轄區衛生所推動癌症篩檢服務，凡設籍於雲林縣-崙背、東勢、褒忠、四湖鄉皆可接受免費篩檢四大疾病，以及早發現潛在疾病、並早期治療，達到預防保健之成效。
除了篩檢服務外，為提升居民就醫治療意願，醫護團隊也藉由社區義診及使用廣播車辦理衛教宣傳，鼓勵居民回院接受治療，台塑企業更委託長庚科大護理學院辦理鄉民健康促進活動，內容包含肺部保健、代謝症候群、均衡飲食、規律運動、強化長者的心肺功能及高齡者健康操增進長者的肌耐力等健康生活宣導，讓鄉民藉由社區活動擴大社交範疇，預防及延緩失能，同時促進自我照顧機制。
以上健康促進關懷措施透過雲林縣府及台塑企業合作推動，提升當地社區居民的整體健康狀況，雲林縣平均壽命從2010年77.1歲至2021年79.3歲增加2.2歲，上升幅度已優於全國平均壽命（2010年79.2歲、2021年80.9歲，增加1.7歲），台塑企業將持續推動園區周圍居民健康促進。