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春雨到！經濟部實施第一波人工增雨　曾文水庫明啟動部署

▲春雨來臨，經濟部水利署於今（25）日分別於石門、寶二、永和山、明德、鯉魚潭等水庫展開第一波人工增雨作業。（圖／經濟部提供）
▲春雨來臨，經濟部水利署於今（25）日分別於石門、寶二、永和山、明德、鯉魚潭等水庫展開第一波人工增雨作業。（圖／經濟部提供）

記者鄭妤安／台北報導

春雨來臨，經濟部水利署於今（25）日分別於石門、寶二、永和山、明德、鯉魚潭等水庫展開第一波人工增雨作業。本波鋒面可望影響台南以北、東半部地區及南部山區會有降雨機會，預計明（26）日凌晨至清晨伺機於南部曾文水庫、甲仙堰、旗山進行地面增雨，盼挹注集水區降雨效果。

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今年首波春雨鋒面通過，台灣北部水氣明顯增加，水利署與國家中山科學研究院合作，分別於今日下午1時25分在石門水庫，下午5時在寶二水庫進行高空人工增雨焰彈作業，另外，在下午4時30分於寶二、永和山、明德、鯉魚潭、石門等水庫進行地面增雨作業，盼能為集水區爭取更多的雨量，讓水庫多留一點水資源。

水利署說明，本波鋒面可望陸續影響台南以北、東半部地區及南部山區會有降雨機會，預計明（26）日凌晨至清晨伺機於南部曾文水庫、甲仙堰、旗山進行地面增雨作業，同時由中科院於曾文與南化水庫進行焰彈增雨作業，希望對集水區降雨有挹注效果。

除了人工增雨之外，旱災中央災害應變中心也要求營建署加速再生水供水時程，台南地區另有永康廠，及安平廠2座再生水廠。其中，永康廠第一期每日供應0.8萬噸；安平廠預計在4月2日正式營運每日供應1萬噸、4月底前再增量1萬噸，加上南科園區自建再生水廠每日供應1萬噸，合計每日3.8萬噸再生水。

此外，「2023年穩定南部供水抗旱計畫」也預計4月底前至少可增供每日13.6萬噸水量，進一步提升供水韌性，落實區域治理。

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